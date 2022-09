La star du PSG Kheira Hamraoui parle d’une horrible attaque

La joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui a publié des photos de ses blessures suite à l’attaque brutale qui l’a laissée craindre pour sa carrière, affirmant samedi qu’elle en était toujours hantée “nuit et jour” et qu’elle avait subi d’horribles abus en ligne par la suite.

Hamraoui a été agressée en novembre dernier à la suite d’une soirée avec son ancienne coéquipière du PSG Aminata Diallo et d’autres coéquipières. Hamraoui a été frappée à plusieurs reprises avec une barre de métal et a eu besoin de points de suture aux mains et aux jambes.

« Je n’oublierai jamais cette nuit du 4 novembre 2021. Elle me hante nuit et jour. Cette nuit noire a changé ma vie personnelle et professionnelle, ma vie de femme et de footballeuse », a écrit Hamraoui sur Twitter. “Cette triste nuit où j’ai cru que j’allais mourir quand deux hommes encagoulés m’ont forcée à sortir de la voiture. Ils m’ont roué de coups avec des barres de fer, visant essentiellement le bas de mon corps.

La milieu de terrain de 32 ans, qui a joué 39 fois pour la France, a publié des photos des blessures : une horrible entaille à l’arrière de la cuisse droite et de profondes ecchymoses autour de la cuisse et du genou gauches.

“Leur objectif était simple ce soir-là : prendre violemment mon outil de travail en me cassant les jambes et en mettant fin à ma carrière”, a poursuivi Hamraoui, ajoutant que de terribles agressions verbales ont alors commencé et l’ont laissée dans un état d’anxiété perpétuelle.

“Pendant de longs mois après l’agression, j’ai été injustement insulté sur les terrains, harcelé sur les réseaux sociaux et menacé de mort. Néanmoins, je me suis accrochée de toutes mes forces à ma passion et à rester professionnelle », a-t-elle déclaré. “Aujourd’hui, je fais confiance au système judiciaire pour que la vérité éclate et que mon honneur soit sauvé.”

Diallo a reçu des accusations préliminaires de “violences aggravées” et placé en garde à vue en lien avec l’attentat, ont indiqué vendredi des responsables de la justice française. C’était la deuxième fois que Diallo était arrêté dans le cadre d’une enquête sur l’attaque de Hamraoui l’an dernier. Diallo a été placé en garde à vue en novembre et libéré sans inculpation.

L’interrogatoire de Diallo par la police est intervenu après l’arrestation de quatre hommes cette semaine en lien avec l’attaque.

Diallo a été arrêté vendredi matin et accusée par le quatuor d’avoir monté l’attaque contre sa coéquipière dans le but de prendre sa place dans l’équipe du PSG, a indiqué le parquet de Versailles dans un communiqué.

Diallo est sans club depuis qu’elle contrat avec le PSG expiré à la fin de la saison dernière.

