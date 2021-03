La star du projet de loi qui a joué Reg Hollis est complètement différente du personnage emblématique

La star de Bill, Jeff Stewart, a brisé la couverture, des années après son héroïque journée en tant que policier Reg Hollis.

Jeff, maintenant âgé de 65 ans, était surtout connu pour son personnage de longue date, PC Reg Hollis, dans la série dramatique ITV The Bill de 1984 à 2008.

L’acteur a précédemment parlé de son choc d’avoir été retiré de la série de longue date qu’il aimait.

Au cours du week-end, l’acteur de télévision a profité d’une sortie discrète dans la rue principale de Hampstead où il a pris le déjeuner dans une épicerie fine et a parcouru les vitrines des magasins.

Jeff s'est habillé pour le soleil frais de février en associant ses lunettes de soleil à son manteau.







L’acteur écossais s’est constitué une énorme base de fans fidèles après avoir joué dans The Bill pendant des décennies.

Son premier coup de pinceau avec la renommée est venu avec son apparition sur le feuilleton Carrefour dans les années 80.

Cela a été suivi d'un passage dans Doctor Who.







Plus récemment, il avait obtenu des pièces dans Hot Wings et Lake Placid: The Final Chapter en 2012.

Auparavant, Jeff a admis que c’était un coup dur lorsqu’il avait été retiré de The Bill.







Franchement, l’acteur a exprimé qu’il sentait que toute sa vie «tomberait» après que le «choc ait été énorme».

Il a déclaré à The Scotsman en 2010: «J’ai commencé en mars 1984 et je suis parti en janvier 2008 et, de la distribution originale, était dans la série le plus long.







« Je pensais que j’allais être le dernier à partir, et curieusement, c’est comme ça que ça a fonctionné. Quand ils m’ont dit qu’ils n’allaient plus reprendre mon contrat, le choc a été énorme et j’ai juste pensé que tout mon la vie va tomber ici …

« Je me suis dit: » Que vais-je faire? Comment vais-je me relever? « . Cela a donc eu un effet énorme sur moi, ce dont je pense que la plupart du public est assez bien conscient. »







* Si vous avez des difficultés et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale