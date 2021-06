La star du porno Stormy Daniels désireuse de témoigner contre Trump

Stormy Daniels dit qu’elle « n’aimerait rien de plus » que de prendre une autre photo de Donald Trump.

Daniels, la star du porno qui dit avoir eu une aventure d’un soir avec Trump il y a plus de dix ans, a déclaré lundi qu’elle était prête, disposée et désireuse de témoigner devant un grand jury de Manhattan qui enquête pénalement sur l’ancien président.

Mais jusqu’à présent, a déclaré Daniels sur CNN, les procureurs ne l’ont pas appelée pour lui demander de comparaître devant le grand jury et de détailler le paiement secret qu’elle a reçu de l’avocat personnel de Trump, Michael Cohen, pour la faire taire peu de temps avant les élections de 2016.

Ce paiement de 130 000 $, ainsi qu’un autre paiement d’argent secret au mannequin Playboy Karen McDougal, sont examinés, entre autres, par le bureau du procureur du district de Manhattan dans son enquête sur Trump.

L’équipe de procureurs de DA Cyrus Vance Jr. utilise le grand jury pour obtenir le témoignage des témoins dans l’affaire. Le grand jury a également le pouvoir d’émettre des actes d’accusation s’il détermine qu’il y a eu conduite criminelle.

« Je leur dirais tout ce que je sais. Je leur dirais que j’ai été approché », a déclaré Daniels sur CNN.

« Je leur dirais que j’ai la preuve que l’argent provient d’un compte ouvert par Donald Trump ou sous les ordres de Donald Trump », a-t-elle déclaré.

Daniels a déclaré que son avocat Clark Brewster « a été en contact » avec les procureurs et qu’il a été « très ouvert à ma volonté de participer ».

L’actrice de films pour adultes a également déclaré qu’elle avait eu des réunions avec des procureurs « à propos d’autres problèmes ».

« Je n’ai pas encore été appelé à témoigner, mais j’ai été très franc depuis le début de tout cela que je n’aimerais rien de plus que ma journée au tribunal et faire une déposition et fournir toutes les preuves dont ils ont besoin de moi, « , a déclaré Daniels.

« Vous savez, j’ai tous les formulaires originaux, les e-mails et les transcriptions électroniques et tout ça, et je suis heureux de les remettre à – à tous ceux qui en ont besoin, honnêtement. »

Trump, a nié avoir eu des relations sexuelles avec Daniels ou McDougal, qui a déclaré avoir eu une liaison prolongée avec lui.

Les deux femmes ont déclaré que leur contact avec Trump avait eu lieu lors de son mariage avec Melania Trump.

Malgré son démenti, Trump et sa société, la Trump Organization, ont remboursé Cohen pour son paiement à Daniels. Une question pour l’enquête du DA est de savoir comment l’organisation Trump a expliqué le remboursement à Cohen.

Cohen a plaidé coupable en 2018 à plusieurs crimes, notamment pour des violations du financement de campagne liées à la facilitation des paiements à Daniels et à McDougal, qui a été payé 150 000 $ par l’éditeur de The National Enquirer, un tabloïd de supermarché, favorable à Trump. Cohen a déclaré avoir payé Daniels à la demande de Trump.

Cohen a coopéré à l’enquête du procureur de Manhattan.

Les dossiers révélés la semaine dernière montrent que la Commission électorale fédérale que la société qui a acheté l’éditeur de l’Enquirer a accepté de payer plus de 187 500 $ pour l’accord avec McDougal, ce qui violait une loi interdisant aux entreprises de faire des contributions en nature aux campagnes fédérales.

Mais la FEC a refusé de sanctionner Trump pour les paiements à McDougal ou à Daniels.

« Trump a organisé tout cela, et jusqu’à présent, il a marché », a déclaré la semaine dernière le vice-président des politiques et des litiges de Common Cause, Paul Ryan. Common Cause a déposé la plainte qui a conduit à l’action de la FEC.

« Tous ceux qui ont fait leur sale boulot ici, Cohen et AMI, ont payé des amendes et ont fait de la prison », a déclaré Ryan.

Quelques heures avant que Daniels ne parle à CNN, le directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, a refusé de répondre aux questions de NBC News pour savoir s’il coopère avec le bureau du procureur de Manhattan ou s’il ressent une pression de la part des procureurs ou de Trump dans le cadre de l’enquête.

Ces derniers mois, les procureurs se sont concentrés sur Weisselberg et ses deux fils adultes dans leur enquête. L’un des fils de Weisselberg travaille pour la Trump Organization, tandis que l’autre travaille pour un prêteur qui a accordé des prêts à l’entreprise.

« Aucun commentaire », a répété Weisselberg à plusieurs reprises devant sa résidence de Manhattan.

ABC News a rapporté à la fin de la semaine dernière que le contrôleur de longue date de la Trump Organization, Jeffrey McConney, a témoigné devant le grand jury. McConney, qui est vice-président senior de l’entreprise, est le premier employé de la Trump Organization à témoigner devant ce panel.