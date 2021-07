La star du porno Riley Reid s’est cruellement moquée après avoir épousé le freerunner Pasha Petkuns alors que les trolls disent que «maman doit être fière»

La star du PORNO Riley Reid a été cruellement moquée par les trolls après avoir épousé le freerunner Pasha Petkuns.

Après avoir publié des images de son grand jour sur les réseaux sociaux, un utilisateur a écrit : « Je suis vraiment désolé pour cet homme. »

La star du porno Riley Reid a été cruellement moquée après avoir épousé le freerunner Pasha Petkuns Crédit : Getty

Riley et Pasha ont publié des images de leur grand jour sur les réseaux sociaux Crédit : Pasha Petkuns/Instagram

Un autre a ajouté: « Je me sens mal pour ce mec. Félicitations pour le mariage mais bon sang, je me sens mal. »

Et un internaute a dit : « Tu as épousé une star du porno ? Maman doit être fière ».

La star de cinéma pour adultes, 30 ans, s’est mariée lors d’une cérémonie à Los Angeles, en Californie, plus tôt ce mois-ci.

D’autres ont envoyé au couple leurs félicitations avec un utilisateur commentant: « Félicitations Riley, je suis tellement heureux que vous ayez eu votre conte de fées. »

Un autre a dit : « Tellement heureux pour vous les gars ! Félicitations. »

Petkuns a également publié en ligne pour célébrer cette journée mémorable.

« Je suis un homme marié maintenant !!! » il a légendé une photo de lui et de sa femme.

L’année dernière, la star du porno primée Reid a parlé à ses abonnés Instagram de ses relations précédentes.

« Je n’ai jamais eu de petit ami fier de mon travail », a-t-elle déclaré.

« J’ai eu deux petits amis « normaux » dans ma vie d’adulte, normal étant qu’ils ne font pas de porno. Les deux se sont soldés par un ultimatum, du porno ou eux. «

« J’ai toujours choisi le porno. J’ai eu du mal avec ce choix, me demandant si j’avais pris la bonne décision », a poursuivi Reid.

Reid a abandonné 4,8 millions de dollars pour un domaine nouvellement construit à Pasadena, en Californie, en mai de cette année.

Sa nouvelle maison se trouve à moins de 60 pieds de murs et de portes coulissantes en verre qui offrent une vue imprenable sur les toits du centre-ville de Los Angeles et le canyon voisin.

A l’intérieur, elle dispose de quatre chambres, six salles de bains, un coin salon et une cuisine – bénéficiant d’un réfrigérateur à vin pouvant contenir 146 bouteilles et de portes vitrées donnant sur l’extérieur.

Dans le jardin, un patio enveloppant offre beaucoup d’espace pour se divertir tandis que les invités peuvent s’enfoncer dans les canapés d’extérieur moelleux pour tout profiter.

Elle a été classée n°1 sur Pornhub et compte plus d’un million de followers sur Instagram.

