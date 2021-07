La star du porno pro-Trump, Brandi Love, dénonce la censure «dégoûtante» et annule la culture après avoir été exclue de l’événement GOP

La star du porno PRO-Trump, Brandi Love, a dénoncé la censure « dégoûtante » et annulé la culture après avoir été expulsée d’un événement GOP.

L’artiste adulte, une conservatrice au franc-parler, a d’abord été accueillie en tant qu’invitée VIP lors de l’événement Student Action Summit de Turning Point USA à Tampa Bay, en Floride, la semaine dernière avant que son laissez-passer ne soit soudainement révoqué.

Love a déclaré que sa première conférence politiquement conservatrice n’avait pas laissé une grande impression Crédit : fourni par Brandi Love

Le laissez-passer de l’artiste adulte pour la conférence a été révoqué après des plaintes Crédit : Brandi Love/Instagram

Love a déclaré en exclusivité au Sun que sa première conférence organisée et politiquement conservatrice n’avait pas laissé une « bonne première impression ».

Elle pense que le type de conservateurs ultra-religieux qui l’ont « annulée » ne réussira pas à long terme.

« J’ai ouvert les yeux la semaine dernière sur un groupe de personnes que je souhaite ne pas associer à MAGA et au conservatisme », a-t-elle déclaré.

« Cette faction au sein du conservatisme s’est emparée d’un problème (le conservatisme social) et essaie de capturer la langue et le mouvement MAGA en son sein.

« Ils échoueront. Pourquoi ? Parce que MAGA est diversifié. Nous sommes noirs, blancs, hispaniques, LGBTQ, stars du porno, chrétiens, juifs, agnostiques, athées, etc.

« Et même les fanatiques religieux… Autant je les méprise [and] aussi malavisés soient-ils, ils sont les bienvenus tant qu’ils ne nous font pas de mal au reste d’entre nous ou qu’ils ne commencent pas à se comporter comme la gauche radicale. »

Turning Point USA, une organisation qui défend les valeurs conservatrices sur les campus des lycées et collèges, a éjecté Love après avoir été critiquée sur les réseaux sociaux par des chrétiens et d’autres critiques pour avoir fait participer la star du porno à l’événement.

CONSERVATEUR « ANNULER LA CULTURE »

Love a déclaré au Sun qu’il était « difficile d’imaginer quelque chose de plus hypocrite » que d’être « annulé » par des conservateurs qui prétendent détester « annuler la culture ».

« Je venais d’assister à quatre orateurs parlant des méfaits de l’annulation de la culture et de la censure … puis j’ai été annulée », a-t-elle déclaré.

« Je crois… qu’en tant que parti, nous devons cesser de nous permettre de nous séparer en groupes, puis de flatter ce groupe.

« Les soi-disant leaders de la culture tels que [Turning Point founder] Charlie Kirk, Dan Bongino, Candace [Owens], etc. font ce que fait la gauche : nous diviser. »

L’artiste adulte a également tiré sur la commentatrice conservatrice Candace Owens pour avoir soutenu la décision de révoquer son laissez-passer.

« Je croyais que des gens comme Candace Owens étaient fabuleux », a déclaré Love. « Malheureusement, je me suis trompé.

« Non seulement elle m’a attaqué, mais Candace a dit que Tomi Lahren aurait dû être expulsée aussi puisqu’elle a soutenu Caitlyn Jenner.

« [Last week] m’a beaucoup appris sur les gens et la politique. Les démocrates ont leurs fanatiques à gérer comme Antifa, BLM et The Squad.

« Les républicains ont aussi leurs problèmes, comme cette faction ultra-religieuse et les nationalistes blancs.

« Vous ne pouvez pas gouverner un pays aussi merveilleusement diversifié que les États-Unis d’Amérique à partir des extrêmes de chaque côté.

« Cela conduira toujours au même endroit sombre – l’autoritarisme », a déclaré Love.

Turning Point USA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun sur le retrait de Love.

POURQUOI LE LOVE’S PASS A-T-IL ÉTÉ RÉVOQUÉ ?

Son laissez-passer à la conférence a été révoqué après que sa présence le premier jour de l’événement a entraîné une réaction généralisée des conservateurs.

Elle a reçu un courriel lui disant qu’elle n’était plus invitée au reste de la conférence.

L’artiste adulte s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour critiquer la conférence et les personnes impliquées.

Partageant l’e-mail sur Twitter, Love a écrit: « Je ne peux pas faire cette merde lol !!

« Je viens de regarder Charlie Kirk, [political commentator] Dan Bongino, [GOP Senator] Rick Scott et [libertarian columnist] Kat Timpf parle de liberté, de censure, à quel point le « mouvement » est inclusif…etc…

« Et puis ils m’ont fait exclure de la conférence Turning Point USA », a-t-elle écrit. « Le Parti républicain est brisé. »

La star du porno légendaire a fait valoir plus tard qu’elle n’assistait pas à l’événement pour représenter l’industrie du porno.

« Je n’étais pas là pour représenter ma profession. J’étais là en tant que citoyenne pour côtoyer d’autres conservateurs », a-t-elle tweeté.

L’amour a qualifié TPUSA d’hypocrite Crédit : Brandi Love/Twitter