Un compte vérifié et 2,2 millions d’abonnés n’ont pas suffi à empêcher Kendra Sunderland de se faire expulser d’Instagram après que la star du porno ait fait des commentaires salaces sur des actes sexuels avec le PDG du site de médias sociaux.

La saga a commencé il y a plusieurs semaines lorsque l’actrice adulte de 25 ans a publié une photo d’elle-même seins nus sur la plateforme, puis a affirmé dans un commentaire qu’elle était autorisée à enfreindre les règles strictes de nudité du site parce qu’elle l’était. « Soufflant » la « PDG d’Instagram. »

Bien qu’Instagram ait des règles strictes en matière de nudité, le compte de Sunderland est resté en place. Les choses se sont encore aggravées cette semaine, lorsqu’elle a publié une vidéo Instagram en direct d’elle-même seins nus, dans laquelle elle imitait des actes sexuels avec un gode et faisait des déclarations similaires à propos du responsable du réseau social.

« Salut les gars! Je veux juste que vous sachiez que je n’ai pas encore été supprimé. » dit-elle. «Je suis fou de batshit. Je suis peut-être en train de sucer le PDG d’Instagram. Mais quoi qu’il en soit, je suis là pour rester!

L’affirmation a soulevé plus que quelques sourcils car il semblait que les règles d’Instagram ne s’appliquaient pas à Sunderland. Les utilisateurs qui ont tenté de signaler l’image ont été informés qu’elle n’enfreignait pas les politiques du site.

Cependant, la situation s’est rapidement inversée jeudi et la star du porno a trouvé son compte fermé. «Plus d’un milliard de personnes utilisent Instagram et cela signifie parfois que nous faisons des erreurs. Ce compte a enfreint nos politiques et nous l’avons maintenant supprimé. » La société mère d’Instagram, Facebook, a déclaré dans un communiqué au Daily Beast.

« Cette personne n’a aucun lien avec les dirigeants de notre entreprise et prétend qu’elle a reçu un traitement préférentiel est sans fondement. » il a ajouté.

Sunderland s’est ensuite rendue sur Twitter pour faire part de ses griefs, affirmant qu’elle avait publié des messages provocateurs en guise de protestation contre les politiques d’Instagram.

Nous voulons tous la même liberté sur les réseaux sociaux et nous voulons tous que la discrimination contre les travailleuses du sexe cesse. Mais j’espère que vous trouverez une sorte de satisfaction ou de bonheur de savoir que mon compte a été désactivé 🤗 – Kendra Sunderland 🖤🏳️‍🌈 (@KSLibraryGirl) 11 décembre 2020

«Chaque femme devrait être autorisée à afficher ses mamelons. Il est très clair que IG (Instagram) discrimine les travailleuses du sexe. Tout ce que j’ai publié visait à remettre en question leurs conditions et à essayer de prouver que cela ne devrait pas être contraire à leurs conditions. » dit-elle.

«Je comprends que c’est dérangeant pour les gens qui souhaitent pouvoir publier la même chose. Moi aussi, je verrais des gens poster des trucs pires que moi et s’en tirer. Au début, j’étais frustré, mais j’ai ensuite réalisé que nous menions tous le même combat ». elle a ajouté.

