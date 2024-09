La star du porno John Holmes « a emporté beaucoup de secrets dans sa tombe » : auteur

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Cela fait 43 ans que les meurtres du pays des merveilles ont eu lieu en Californie, et un auteur pense que la star de cinéma pour adultes John Holmes connaissait la vérité.

« La réponse courte est oui : il a emporté beaucoup de secrets dans sa tombe », a déclaré l’auteur policier Michael Connelly à Fox News Digital.

« Il était tellement impliqué… et il s’agissait d’une arnaque de drogue », a expliqué Connelly. « Mais penser qu’il était le seul impliqué – ou qu’il était le seul à savoir [what happened] — Je ne le crois pas. Je pense qu’il savait beaucoup de choses et qu’il est reparti avec ça. »

L’affaire de 1981, toujours non résolue, fait l’objet d’une nouvelle série documentaire sur de vrais crimes sur MGM+, « Les meurtres au pays des merveilles et l’histoire secrète d’Hollywood ». Il est basé sur le podcast Audible de Connelly du même nom.

L’émission présente de nouvelles interviews avec des acteurs clés survivants, notamment les détectives originaux impliqués dans l’affaire, les procureurs et les policiers infiltrés. Il comprend également un entretien final avec Scott Thorson, l’amant de Liberace et une figure éminente du procès.

Thorson est décédé le 16 août à Los Angeles. Il avait 65 ans.

« Il y a eu des films, d’autres documentaires et des livres… [but] Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu quoi que ce soit qui ait pu raconter toute l’histoire », a déclaré Connelly. « Je pense que nous faisons cela. Nous présentons quelques études de personnages intéressantes réalisées par des détectives acharnés qui, pour la plupart, n’ont jamais vraiment raconté leurs histoires. … Et puis je pense que nous approfondirons plus profondément qui était notre principal méchant – Eddie Nash – que quiconque ne l’a jamais fait auparavant.

« C’est une affaire très complexe… et je pense que c’est une nouvelle approche. »

Le 1er juillet 1981, les corps de Ron Launius, William « Billy » Deverell, Joy Miller et Barbara Richardson ont été retrouvés dans une maison de Laurel Canyon sur Wonderland Avenue.

La police pense que les victimes ont été frappées avec des marteaux et des tuyaux métalliques. Le LAPD a comparé ces meurtres aux meurtres de Tate-LaBianca commis par la famille Manson à peine 12 ans plus tôt.

L’épouse de Launius, Susan Launius, était la seule survivante de l’attaque. Ses cris ont été entendus par les déménageurs qui travaillaient dans une maison voisine, a rapporté le US Sun. Ils ont appelé la police.

Susan a été grièvement blessée à la tête. Une partie de son crâne a été retirée lors d’une opération chirurgicale d’urgence. Elle a témoigné plus tard qu’elle se souvenait seulement d’avoir vu des « figures sombres ».

Une empreinte palmaire a été découverte sur les lieux du crime. Il appartenait à Holmes.

La productrice exécutive Alison Ellwood a souligné à Fox News Digital qu’avant les meurtres, Laurel Canyon était surtout connu comme un refuge pour les musiciens dans les années 60 et 70. Des artistes comme Joni Mitchell, Frank Zappa, Mama Cass et James Taylor faisaient partie de ceux qui y ont autrefois élu domicile.

« Cette histoire était l’image négative de ce qui avait été autrefois cet endroit bucolique avec une belle musique », a déclaré Ellwood. « C’était devenu un repaire de voleurs de drogue. C’était une ambiance très différente. Et Los Angeles avait changé. »

Lorsque les meurtres ont eu lieu, Holmes a été couronné « le roi » des films classés X. Au début des années 80, il était apparu dans plus de 1 000 films, a rapporté le Los Angeles Times. Selon la rumeur, il aurait couché avec plus de 14 000 femmes au cours de ses deux décennies de carrière et aurait été payé 1 000 $ par scène.

Après avoir gagné gloire et fortune, tout s’effondrera lorsque Holmes développera une dépendance paralysante à la cocaïne.

« Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour John Holmes ? Les drogues, sa dépendance », a déclaré Connelly. « Une grande partie de ce projet est son histoire sociale. Il s’agit d’une histoire individuelle sur la façon dont les drogues détruisent les gens.

« Vous pouvez regarder Holmes… mais il s’agit aussi des changements, des changements dramatiques, qui se sont produits à la fin des années 70 et dans les années 80, lorsque les drogues qui étaient une source d’inspiration et ouvraient les esprits… ont évolué pour devenir des drogues spécialement conçues pour toxicomanes. Et puis vous entrez dans l’épidémie de crack. Cette histoire est racontée dans ce documentaire.

« Mais l’autre chose qui se passait, c’est la façon dont le commerce de la drogue a évolué et changé », a déclaré Connelly. « Tout comme ce crime, c’était une affaire très brutale… très sanglante. »

Selon le US Sun, l’acteur né dans l’Ohio a commencé à consommer gratuitement du crack fait maison, ce qui l’a rendu impuissant et incapable de travailler. Il s’est rapidement tourné vers le petit vol pour nourrir sa dépendance.

Selon les docu-séries, Holmes s’est retrouvé mêlé au Wonderland Gang, un groupe de trafiquants de drogue connu comme l’un des distributeurs de cocaïne les plus redoutés de Los Angeles. Launius, Deverell et Miller en étaient membres. Richardson sortait avec David Lind, membre du gang.

Eddie Nash, ancien acteur devenu propriétaire de boîte de nuit et trafiquant de drogue, est impliqué dans l’histoire.

Deux jours avant les meurtres, son domicile avait été cambriolé et un garde du corps avait été abattu. Il a ordonné à ses associés d’interroger Holmes sur le vol, a rapporté Variety. Le témoignage au procès a révélé que quatre hommes sont entrés dans la maison de Nash par une porte coulissante qui aurait été laissée ouverte par Holmes.

Selon le média, Thorson a déclaré qu’il était chez Nash en train d’acheter de la drogue lorsqu’il a vu Holmes être battu et menacé alors qu’il était attaché à une chaise. Il a affirmé que Holmes, craignant pour sa vie, avait révélé l’identité des voleurs. Le média a noté que Launius, Deverell et Miller faisaient partie du vol.

Bien que les affirmations de Thorson aient été remises en question au fil des ans, Ellwood a déclaré qu’elle le croyait.

« Son histoire est parfois tellement scandaleuse », a-t-elle reconnu. « Il est difficile d’imaginer que c’est vrai ou qu’il embellit. … Mais vous voyez Michael travailler vraiment avec lui pour obtenir les détails et corroborer les choses avec les détectives et les procureurs. Et son histoire tient la route. Michael a essayé de pousser beaucoup de choses des trous dedans et je n’en ai pas vraiment trouvé. »

« C’est difficile de tout croire », a déclaré Connelly. « Mais nous avons toujours trouvé un remplaçant. … Nous avons trouvé le détective qui l’a emmené sous la protection des témoins, nous avons donc fait de notre mieux pour confirmer ses histoires parce que certaines d’entre elles sont tellement exagérées. »

Au tribunal, Thorson a accusé Nash d’avoir orchestré les meurtres en représailles, a rapporté le média. Cependant, le procès de Nash s’est terminé par un jury sans majorité. Il n’a jamais été condamné.

Holmes a été jugé et acquitté des meurtres au pays des merveilles. En 1984, lui et sa femme divorcent. Un an plus tard, il a été testé positif au sida.

Selon plusieurs rapports, Holmes a refusé de fournir des détails supplémentaires aux détectives sur les meurtres sur son lit de mort. Il est décédé en 1988 à l’âge de 43 ans.

Après sa mort, Sharon a affirmé que Holmes lui avait avoué en 1981 qu’il avait joué un rôle central dans les meurtres, a rapporté le Los Angeles Times. Holmes a affirmé qu’il avait conduit plusieurs individus à la maison et qu’il était resté là pendant qu’ils matraquaient les cinq personnes à l’intérieur, l’éclaboussant de sang. Les enquêteurs soupçonnaient que Holmes avait peut-être agi sur ordre de Nash.

Holmes n’a jamais révélé à sa femme les noms des assaillants et il n’a jamais rendu compte publiquement de ce qui s’était passé. Il tenait également à ne jamais blesser personne.

Nash est décédé en 2014. Il avait 85 ans.

« [Holmes] « J’ai été victime de la drogue », a déclaré Connelly. « La dépendance à la drogue… pousse les gens à faire des choses horribles. … John Holmes était-il un meurtrier de sang-froid ? Un jury a dit non. Le jury a déclaré que s’il avait fait quelque chose, il y avait probablement été contraint. … Il existe différents niveaux de culpabilité. Les téléspectateurs peuvent décider de tout cela. »