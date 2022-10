La star du porno écossaise Lana Wolf craignait que son petit ami ne la tue après avoir été prise en otage et sauvagement battue

La star de PORN Lana Wolf affirme qu’elle craignait pour sa vie après avoir été battue et prise en otage par son ex-petit ami.

Le mannequin adulte sortait avec son partenaire depuis un mois après s’être rencontré en Espagne où il vit.

Lana a été sévèrement battue

Le mannequin craignait pour sa vie

Elle est allée à l’hôpital pour se faire examiner

Lana parle courageusement de son calvaire

Cependant, elle allègue que leur romance éclair a tourné au vinaigre lors de sa deuxième visite lorsqu’il a menacé de l’enfermer dans un placard.

Après avoir accepté ses excuses, elle est revenue la semaine dernière en s’attendant à ce que les choses redeviennent “parfaites” comme elles l’étaient au début.

Au lieu de cela, elle prétend qu’on lui a interdit de quitter sa chambre d’hôtel et qu’elle a été étranglée, frappée, mordue et battue par la brute qui a dit qu’il l’aimait seulement trois jours après leur fréquentation.

Lana, qui est couverte d’ecchymoses, a maintenant une ordonnance restrictive contre son ex après qu’il a plaidé coupable de violence domestique.

Elle dit: “Je pensais qu’il allait me tuer.”

L’Écossaise affirme que son calvaire a commencé lorsqu’elle a tenté de quitter leur chambre pour se rendre dans un bar.

Elle affirme que cela a poussé son autre moitié à brandir un couteau et à faire des menaces terrifiantes.

Finalement, elle a pu fuir alors qu’il était à moitié endormi.

Mais il l’a poursuivie dans la rue et l’a battue devant d’autres touristes qui ont téléphoné à la police.

Elle dit qu’il est ensuite retourné à leur hôtel où il a lancé un assaut encore plus vicieux.

Lana explique: “Il m’a enfermée dans l’appartement et je voulais sortir et il a sorti un couteau de la cuisine et a dit qu’il poignarderait les gens au bar et qu’il agitait le couteau vers moi.

“J’ai essayé d’emballer des trucs et il a tout vidé.

“Je suis allé mettre ma veste et il l’a arrachée et m’a étranglé, donné des coups de poing, des coups de pied et m’a jeté à travers la pièce.

“Le lendemain, alors qu’il était à moitié endormi, j’ai couru hors de la pièce et il a couru après moi.

“Il y a eu une altercation dans la rue et des touristes ont téléphoné à la police.

“Il a couru après moi et il m’a dit ‘Lana, tu dois m’aider, je vais être envoyé en prison.’

“La police m’a aidé à récupérer mon téléphone et mon passeport et m’a emmené dans ma chambre, mais il avait toujours un de mes téléphones.

“Il a dit qu’il était désolé, qu’il ne nous restait que quelques jours et qu’il m’aimait.

“Puis il est venu dans mon nouvel hôtel et il a recommencé, m’étranglant très fort, laissant des ecchymoses autour de mon cou.

“Son doigt était dans mon œil et j’ai cru que j’allais perdre mon œil.”

Elle ajoute: “Quand il a sorti le couteau. Je pensais que s’il cassait, il pourrait me poignarder.

“C’est juste un fou.

“Il me disait qu’il m’aimait après trois jours, l’amour me bombardant.

“Chaque drapeau rouge sous le soleil que j’ai ignoré.

“Il a essayé de me dire quoi porter, il ne voulait plus que je fasse du porno.

“Il me rabaissait constamment et disait que j’avais de la chance d’avoir un gars qui m’accepte.

“Quand j’ai été retenu captif dans la pièce, personne ne savait où j’étais. J’ai dit à ma famille que j’étais à Londres

“Le plus effrayant, c’était de savoir que j’étais coincé dans une pièce avec quelqu’un qui me battait et que si je mourais, personne n’aurait su où j’étais.”

L’ancien partenaire de Lana a été contacté pour un commentaire.

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200