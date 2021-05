La star du porno Danica Dillon qualifie les accusations de pornographie de Josh Duggar de «  dégoûtantes  » des années après l’avoir accusé de viol

DANICA Dillon a affirmé qu’elle n’était «pas choquée» par l’arrestation de Josh, six ans après l’avoir accusé de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel.

Josh, 33 ans, a été accusé de possession de pornographie juvénile jeudi dernier, y compris les mineurs de moins de 12 ans.

Danica Dillon a parlé de l'arrestation de Josh Duggar

Danica, officiellement connue sous le nom d’Ashley Johnston, a parlé à la Courrier quotidien à propos de l’affaire six ans après qu’elle a accusé la star de télé-réalité de viol.

L’ancienne star du porno a déclaré au point de vente qu’elle n’était «pas choquée» par le résultat et trouvait «dégoûtant» qu’il n’ait subi aucune «répercussion» de ses indiscrétions passées.

La danseuse a poursuivi Josh en 2015, affirmant que la personnalité de la télévision l’avait violée brutalement en s’étouffant et en ignorant ses appels à arrêter.

Danica a déclaré à la sortie: «Je ne suis pas choquée par cela. Je ne suis pas du tout choqué. Il a été un homme dégoûtant toute sa vie de jeune adulte.

Josh a été arrêté jeudi pour des chefs de pornographie juvénile

Elle a qualifié la star de télé-réalité de « dégoûtante »

« Je sais qui il est, des millions de personnes ont lu qui il est, mais il n’a jamais fait face à aucune sorte de répercussion, aucune sorte de justice », a-t-elle expliqué.

L’actrice porno a également exprimé ses sentiments de dégoût envers Anna, l’épouse de Josh, qui a choisi de se tenir à ses côtés malgré les allégations empilées.

Le couple s’est marié en 2008 et partage six enfants, Mackynzie, 11 ans, Michael, 9 ans, Marcus, 7 ans, Meredith, 5 ans, Mason, 3 ans et Maryella, 1 an, et ils attendent actuellement leur septième.

Dans son procès en 2015, Danica a affirmé avoir rencontré Josh dans une boîte de nuit de Philadelphie où il aurait payé 600 $ pour des danses sur les genoux.

Josh et Anna ont six enfants et un de plus en route

Il aurait violé Danica alors qu'Anna était enceinte de six mois

Anna était enceinte de six mois à l’époque et à la maison prendre soin de leur récolte d’enfants.

Bien que la star du porno ait affirmé avoir nié les tentatives de Josh de retourner dans sa chambre d’hôtel, elle a finalement accepté.

Danica a déclaré qu’une fois qu’elle est entrée dans la pièce, « il n’y avait pas d’intimité, c’était ‘se mettre nue maintenant, agenouille-toi’. »

«Il n’y a eu aucun avertissement, l’arrière de ma tête a été saisi, son d ** k a été enfoncé dans ma gorge et c’était dur, dur, dur, sans remords, sans rien.

La star du porno était « terrifiée » par leur rencontre

Josh est le plus âgé des enfants Duggar

«Presque comme si le regard dans ses yeux devenait noir. C’était terrifiant », a-t-elle avoué.

«J’ai été projeté sur le lit, mis dans plusieurs positions différentes, ses mains autour de ma gorge.

«À un moment donné, j’ai essayé de pousser et tout son corps était sur moi avec son pénis dans ma bouche et je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais même pas haleter pour obtenir de l’aide.

Danica a ajouté qu’elle craignait de s’étouffer dans le moment horrible, en disant: «C’était tellement intense. Ce fut l’une des pires rencontres de ma vie que j’ai eues sexuellement.

Danica sentait qu'elle ne pouvait pas « affronter » les Duggars avec leurs connexions TLC

Josh a prétendu avoir été dans une autre ville cette nuit-là

Bien que son souvenir de cette nuit était preuve incriminante contre la star de TLC, la danseuse a admis qu’elle savait que c’était une bataille perdue une fois que Josh a fourni des reçus Uber montrant qu’il avait réservé une voiture dans une autre ville le même soir.

«Un de mes amis était mon avocat, je connaissais personnellement ce type. Je n’avais pas le revenu pour assumer [19 Kids and Counting’s channel] TLC ou la famille Duggar », a-t-elle admis.

«Il y avait des reçus Uber, ils essayaient d’utiliser cela comme preuve qu’il aurait pu être loin de moi. Mais tout le monde sait que je pourrais obtenir un Uber pour Tom, Harry, Paul, Frank, pour prendre un Uber à New York à 10 pâtés de maisons de la rue.

«Je ne suis qu’une seule personne qui ne peut pas embaucher une équipe entière, et cela est si mauvais pour le système de justice.»

Jim Bob et Michelle ont dénoncé leur fils pour avoir agressé des filles mineures

S'il obtient une caution pour l'affaire de pornographie juvénile, il ne pourra pas rentrer chez lui

Le patriarche de la famille Dugger, Jim Bob, a dénoncé son propre fils à la police en 2006, après avoir appris qu’il avait agressé six jeunes filles à l’adolescence, dont quatre de ses propres sœurs.





L’ancien de Counting On a plaidé non coupable à la nouvelles charges fédérales vendredi dernier lors d’une audience virtuelle au tribunal.

S’il obtient une caution, il sera condamné à vivre avec un tiers sans enfants.