La star du porno Dakota Skye « a lutté contre la dépendance au fentanyl et est allée en cure de désintoxication avant sa mort », selon sa famille et ses amis

La star du PORNO Dakota Skye a lutté contre la dépendance au fentanyl et est allée en cure de désintoxication avant sa mort, ont déclaré sa famille et ses amis dévastés.

Son ami et collègue James Bartholet a déclaré au Sun: « Elle essayait vraiment de se nettoyer mais elle s’est impliquée avec des gens qui avaient une mauvaise influence sur elle. »

La star du porno Dakota Skye a lutté contre la dépendance au fentanyl et est allée en cure de désintoxication avant sa mort, ont déclaré sa famille et ses amis dévastés. Crédit : Getty

En 2017, Skye a été arrêtée après avoir prétendument giflé son petit-ami de l’époque, Robert Anderson, après une relation sexuelle. Crédit : Police de Floride

Skye – de son vrai nom Lauren Scott – a été retrouvée morte à l’âge de 27 ans dans une caravane à Los Angeles la semaine dernière à la suite d’une dépendance au fentanyl, a déclaré sa tante.

Bartholet a déclaré que la star de cinéma pour adultes « combattait ses démons et essayait de devenir propre et sobre », ajoutant: « Elle avait été mise en cure de désintoxication tant de fois ».

Il a ajouté: « Beaucoup de filles dans l’industrie traversent beaucoup de choses. C’est difficile. »

La cause du décès n’a pas été confirmée, mais sa tante Linda Arden a déclaré que sa nièce était également alcoolique.

Skye – de son vrai nom Lauren Scott – a été retrouvée morte à l’âge de 27 ans dans une caravane à Los Angeles la semaine dernière à la suite d’une dépendance au fentanyl, a déclaré sa tante. Crédit : Instagram @dakotaskyex

On ne sait pas avec qui Lauren avait été dans les heures qui ont précédé sa mort, mais Bartholet a confirmé qu’elle n’avait pas été avec des amis ou de la famille.

Le Sun a contacté la police de Los Angeles pour commentaires.

Bartholet a ajouté: « J’ai été tellement choqué d’apprendre sa mort, mon cœur a coulé. C’est dévastateur.

« J’ai l’impression que la dernière fois que je l’ai vue, elle s’éloignait et je ne savais pas si je la reverrais un jour. Je lui ai dit qu’elle avait besoin d’aide, d’aller à l’hôpital et de se nettoyer.

« Elle a dit ‘Je te le promets’.

« C’est tellement triste que nous ayons perdu quelqu’un d’aussi jeune et de si talentueux. C’était une femme très intelligente. Tout le monde aimait travailler avec elle. Elle était très populaire, tellement aimée.

« Mais elle avait beaucoup de démons. Il y avait un côté sombre que peu de gens ont pu voir.

« Elle avait des rêves et des aspirations. Si quelque chose peut en sortir, c’est que j’espère que d’autres verront son histoire et la prendront comme un avertissement pour ne pas tomber sous l’influence de l’alcool et de la drogue.

« Lauren cherchait simplement l’amour, être l’amour, le bonheur et la reconnaissance. Elle était plus grande que nature, pleine de joie et d’énergie sans limites.

« Je veux juste qu’on se souvienne d’elle pour les bonnes choses. »

« Faites attention à vos amis, vous ne savez pas ce qu’ils vivent », a ajouté Bartholet.

Bartholet a déclaré que la star de cinéma pour adultes » combattait ses démons et essayait de devenir propre et sobre « , ajoutant: » Elle avait été mise en cure de nombreuses fois « Crédit : Getty

On ne sait pas avec qui Lauren avait été dans les heures qui ont précédé sa mort, mais Bartholet a confirmé qu’elle n’avait pas été avec des amis ou de la famille. Crédit : Instagram @dakotaskyex

La tante de Dakota, Linda, avait déclaré au Sun lundi que sa nièce avait été trollée par d’autres stars du porno dans les semaines précédant sa mort après avoir posé seins nus sur une fresque de George Floyd.

Arden, 55 ans, a déclaré que l’actrice de films pour adultes avait été « harcelée en ligne » par d’autres filles de l’industrie « en essayant de la faire tomber ».

Bartholet a ajouté: « Elle a mentionné le trolling. Dans l’industrie du film pour adultes, vous recevez beaucoup d’éloges. Mais vous êtes également la cible de beaucoup de harcèlement et de correspondance inutile.

« Parce que c’était une belle jeune femme, il y avait des gars qui ne pouvaient pas faire la différence entre la réalité et la fantaisie.

Les réponses à sa photo seins nus devant la peinture murale de Floyd – publiée sur le site le mois dernier – montrent qu’un utilisateur d’Instagram a déclaré: « Ouais, pas beau. »

D’autres fans ont également été moins qu’impressionnés par un écrit: « Ce sont de sérieux taureaux irrespectueux *** Lauren. »

Floyd est décédé après avoir été menotté et cloué au sol par le genou d’un policier à Minneapolis en mai de l’année dernière.

La tante de Dakota, Linda, avait déclaré au Sun lundi que sa nièce avait été trollée par d’autres stars du porno dans les semaines précédant sa mort après avoir posé seins nus sur une fresque de George Floyd. Crédit : Instagram @dakotaskyex

Arden, 55 ans, a déclaré que l’actrice de films pour adultes avait été « harcelée en ligne » par d’autres filles de l’industrie « essayant de la faire tomber » Crédit : Instagram @dakotaskyex

La tante de Scott, Linda, a également confirmé que la star du porno était morte « sans rien » et a déclaré qu’elle avait combattu des démons toute sa vie.

Elle a ajouté: « Elle pouvait gagner des milliers en une semaine et elle a été retrouvée sans rien.

« Elle emportait des photos de sa famille partout et elle ne les avait même pas.

« Tout ce qu’elle avait, c’était un sac en plastique avec des vêtements.

« C’est triste, quelqu’un qui aurait pu tout avoir a été retrouvé déplacé et sans abri avec tous ses effets personnels dans un sac transparent à fermeture éclair d’un emballage de couette. »

Un bénéfice est organisé à LA mercredi pour Lauren avec des stars de l’industrie du porno qui devraient y assister. Un GoFundMe pour aider à établir une fondation à son nom avait collecté plus de 12 000 $ mardi après-midi.

Un bénéfice est organisé à LA mercredi pour Lauren avec des stars de l’industrie du porno qui devraient y assister Crédit : Instagram @dakotaskyex

Arden a déclaré: « Son histoire réelle et comment elle est arrivée dans cette industrie a vraiment été une tragédie.

« Elle est décédée presque exactement deux ans après la mort de sa mère, ma petite sœur, qui a été causée par la toxicomanie et l’alcoolisme. »

Deux de ses grands-parents étaient également décédés de COVID-19 au cours de la dernière année et Arden a révélé que Scott était séparé de son mari « qui l’aimait tendrement ».

En 2017, Skye a été arrêtée après avoir prétendument frappé son petit-ami de l’époque, Robert Anderson, au visage après une relation sexuelle.

Sa tante a ajouté: « Lauren était le produit d’une famille très dysfonctionnelle impliquant des drogues, de l’alcool, des abus physiques, émotionnels, verbaux et sexuels. »

Linda a déclaré: « Elle a été harcelée par des démons comme personne ne comprendra jamais à moins que vous ne l’ayez vécu.

« Je l’aimais inconditionnellement et je voulais juste du bonheur pour elle.

« Elle n’a plus à traverser ce monde dans la douleur dans sa propre prison et cela me réconforte de savoir qu’elle n’a plus à combattre les voix et les images qui la hantaient. »

Arden a ajouté: « Elle était la fille la plus douce. Elle a vécu avec moi quand elle était bébé. Elle aimait sa famille. Elle a rendu tout son argent pour aider sa mère et ses frères.

« Elle était toxicomane et alcoolique. Mais en réalité, tout ce qu’elle faisait était de chercher l’amour, quelqu’un qui se soucie d’elle.

« J’avais tellement peur pour elle. Elle souffrait tellement. Je pensais qu’elle allait s’en sortir. Elle était abstinente depuis des semaines. »