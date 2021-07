La star du porno Dahlia Sky retrouvée morte dans sa voiture avec des blessures par balle, la police soupçonne un suicide | Nouvelles des gens

New Delhi : la célèbre star du porno Dahlia Sky a été retrouvée morte dans sa voiture et aurait subi des coups de feu mortels. Elle avait 31 ans. L’actrice de films pour adultes luttait contre un cancer de stade quatre et, selon un article paru dans The Sun, luttait contre la dépression en raison de sa maladie grave.

Le Sun a cité la police disant à Adult News Video (AVN) que Dahlia Sky s’est tuée dans une voiture dans ce qu’ils ont décrit comme un « suicide potentiel ». Le corps de Sky a été retrouvé dans sa voiture à San Fernando Valley, Los Angeles, le 30 juin.

« Le suicide est ce vers quoi tend l’enquête, et il n’y a aucune preuve pour le moment qu’il y ait un acte criminel », a déclaré le détective de la LAPD, Dave Peteque, à Adult News Video.

Dahlia Sky a commencé sa carrière de star de cinéma pour adultes en 2010 et était à l’origine connue sous le nom de Bailey Blue. Plus tard, elle a changé de nom après qu’une entreprise de vêtements lui ait envoyé un ordre juridique car le nom était une marque déposée.

Hans, le propriétaire de JHP Films, qui a coproduit certains des films de Sky dans une déclaration à AVN, a déclaré : « L’année dernière, je lui ai parlé plusieurs fois de la vie. Ce n’était pas une course facile pour elle. beaucoup de temps pour s’en remettre, si c’est même possible. Dahlia Sky, belle âme, amie drôle, compliquée et chaleureuse ! Tu vas tellement me manquer. »

Dahlia Sky bravait le cancer du sein et partageait souvent son épreuve avec ses fans via des publications sur les réseaux sociaux. Ses fans se sont rendus sur Instagram et ont présenté leurs condoléances à ses proches, sa famille et ses amis.