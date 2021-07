La star du porno Dahlia Sky était sans abri et vivait dans une voiture lorsqu’elle s’est « suicidée » alors que des publications révèlent sa bataille contre le cancer du sein

La star du PORNO Dahlia Sky était sans abri et vivait dans une voiture lorsqu’elle a été retrouvée morte dans un suicide présumé, selon sa mère.

La star de cinéma pour adultes – de son vrai nom Melissa Sims-Hayes – a été retrouvée morte d’une blessure par balle après que des publications sur Twitter ont révélé sa bataille contre le cancer du sein.

La star de cinéma pour adultes – de son vrai nom Melissa Sims-Hayes – a été retrouvée morte d’une blessure par balle Crédit : Instagram

Le mois dernier, Sky a posté ce selfie sur Twitter en écrivant : « Je viens d’être testé » Crédit : Dahlia Sky/Twitter

Un GoFundMe mis en place par sa mère pour aider aux frais funéraires a déclaré que Sky « était sans abri et vivait dans sa voiture à Northridge ».

Il ajoute: « Elle a été retrouvée dans sa voiture une balle dans la tête. Le détective a déclaré qu’il s’agissait d’un suicide apparent.

« Nous avons besoin d’aide pour ses dépenses finales, elle n’avait pas d’argent à elle. Tout montant que vous pourriez éventuellement donner serait très apprécié. »

Le mois dernier, Sky a posté un selfie sur Twitter, écrivant : « Je viens de me faire tester. »

En mars, elle écrivait : « J’aime @webmasterjoe parce qu’il a compris à quel point il est difficile de traverser le cancer.

« J’ai posté sur IG que j’avais un cancer du sein métastatique de stade 4. Il était si gentil et m’a invité à rester chez lui.

« Je combats ce cancer tous les jours et il n’a été que de mon soutien. »

SOUTIEN TEMPÊTE

Stormy Daniels semble avoir fait un don à GoFundMe de Sky, écrivant: « Je suis tellement désolé pour votre perte. J’ai de si merveilleux et bons souvenirs d’elle. »

La star de cinéma pour adultes qui a prétendu avoir eu une liaison avec Donald Trump, avait précédemment qualifié Sky de « l’un de mes favoris absolus » dans un tweet.

Elle a écrit : « J’ai eu l’opportunité de diriger de nombreux artistes talentueux pendant mon séjour avec Wicked.

« Dahlia Sky était l’une de mes préférées. Elle était aussi une amie. J’ai le cœur brisé d’apprendre son décès.

« C’est le troisième décès dont j’apprends au cours des dernières 24 heures. La vie est si fragile. »

Sky, 31 ans, luttait contre un cancer du sein de stade quatre avant sa mort, ce qui l’aurait conduite à souffrir de dépression.

La police pense que Sky s’est tiré une balle dans une voiture dans ce qu’ils ont décrit comme un « suicide potentiel », selon Adult Video News.

Son corps a été retrouvé dans une voiture à San Fernando Valley, Los Angeles, le 30 juin.

Le détective de la LAPD, Dave Peteque, a déclaré au média que le suicide est « vers quoi tend l’enquête, et il n’y a aucune preuve pour le moment qu’il y ait un acte criminel ».

BATAILLE CONTRE LE CANCER

Parlant de sa difficile bataille contre le cancer, le producteur de films pour adultes Hans a déclaré au média: « L’année dernière, je lui ai parlé plusieurs fois de la vie. Ce n’était pas une course facile pour elle.

« Cela prendra du temps à s’en remettre, si c’est même possible. Dahlia Sky, ta belle âme, ton amie drôle, compliquée et chaleureuse ! Tu vas tellement me manquer. »

Elle aurait lutté contre le cancer depuis plusieurs années et en aurait parlé sur les réseaux sociaux.

« Je suis vraiment triste aujourd’hui du décès de Dahlia Sky. Je me souviens du jour où nous l’avons photographiée pour MeanB*****, comment tout le monde sur le plateau aimait être avec elle. RIP Dahlia », a écrit le réalisateur Glenn King.

« Je ne savais pas vraiment quoi dire à propos de Dahlia Sky. C’était une âme gentille, douce, énergique et tellement amusante », a déclaré l’interprète Phoenix Askani.

« Sa perte est ressentie par tant de personnes et elle nous manque. »

« Un autre grand artiste parti trop tôt… », a ajouté Nicky Rebel.

La femme de 31 ans a commencé sa carrière en 2010, où elle s’est d’abord produite sous le nom de Bailey Blue.

Cependant, elle a été forcée de le changer quatre ans plus tard après qu’une entreprise de vêtements l’aurait déposé et lui aurait envoyé une ordonnance de cesser et de s’abstenir.

Au cours de sa carrière, elle a été nommée interprète féminine de l’année.

Elle a également reçu neuf autres nominations pour son rôle principal dans le film Bailey Blue Wide Open. Ce n’était qu’un des 600 titres pornos sur lesquels elle a travaillé.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.