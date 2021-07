La star du PORNO Brandi Love s’est moquée de « l’annulation de la culture » après avoir été non invitée à un événement étudiant du GOP à la suite de la réaction des chrétiens conservateurs.

L’artiste adulte, une conservatrice au franc-parler, a d’abord été accueillie en tant qu’invitée VIP lors de l’événement Student Action Summit de Turning Point USA à Tampa Bay, en Floride, samedi avant que son laissez-passer ne soit soudainement révoqué.

Brandi Love a été expulsé de l’événement à Tampa Bay samedi

L’interprète adulte légendaire a depuis critiqué ce qu’elle a qualifié d’exemple « flagrant » de culture d’annulation

Turning Point USA, une organisation qui défend les valeurs conservatrices sur les campus des lycées et collèges, a éjecté Love après avoir été critiquée sur les réseaux sociaux par des chrétiens et certains critiques qui semblaient être des nationalistes blancs.

Le drame a commencé samedi soir, après que Jaden McNeil, un adepte du nationaliste blanc Nicholas Fuentes, a écrit sur Telegram : « Turning Point USA a une star du porno en tant que VIP lors de son Student Action Summit.

« Imaginez envoyer vos enfants à cette conférence en pensant qu’ils vont en apprendre davantage sur les valeurs chrétiennes conservatrices, et ils rentrent à la maison avec des photos avec des stars du porno », a-t-il ajouté avec une image de Love, a rapporté Salon.

Peu de temps après, des « groypers » nationalistes blancs ont commencé à approcher l’amour lors de l’événement et en ligne, lui lançant des insultes.

Des personnalités conservatrices plus traditionnelles et des militants étudiants ont également exprimé leur indignation à Turning Point en ligne.

L’écrivain de droite Alec Sears fumé: « Absolument p**king sans voix que l’organisation ‘conservatrice’ TPUSA a invité une vraie star du porno à une conférence à laquelle assistent des mineurs. »

« Excellent travail TPUSA, pour avoir invité une star du porno à sa conférence mettant en vedette des enfants de moins de 17 ans ; très conservateur de leur part ! » a ajouté Jacob Porwisz, membre de la Young America’s Foundation.

En quelques heures, Love a reçu une notification l’informant qu’elle n’était plus la bienvenue à l’événement de plusieurs jours, qui devrait se terminer mardi.

« Nous avons le regret de vous informer que votre invitation SAS 2021 a été révoquée », a déclaré un e-mail de l’organisation de droite, selon une image tweetée par Love.

« Cette décision est définitive. Cette révocation n’a pas d’incidence sur l’application aux événements futurs, et nous espérons que vous envisagerez de postuler à nouveau à l’avenir. »

« Le Parti républicain est brisé »

Partageant l’e-mail sur Twitter, Love a écrit: « Je ne peux pas faire cette merde lol !! Je viens de regarder [Turning Point USA founder] Charlie Kirk, [political commentator] Dan Bongino, [GOP Senator] Rick Scott et [libertarian columnist] Kat Timpf parle de liberté, de censure, à quel point le « mouvement » est inclusif…etc…

« Et puis ils m’ont fait exclure de la conférence Turning Point USA », a-t-elle écrit. « Le Parti républicain est brisé. »

La star du porno légendaire a fait valoir plus tard qu’elle n’assistait pas à l’événement pour représenter l’industrie du porno.

« Je n’étais pas là pour représenter ma profession. J’étais là en tant que citoyenne pour côtoyer d’autres conservateurs », a-t-elle tweeté.

« Toute l’ouverture portait sur la liberté, la culture anti-annulation, l’inclusion, etc., puis ils ont malheureusement pratiqué le contraire », a ajouté Love.

Plus tôt samedi, Love avait partagé plusieurs vidéos sur Twitter montrant son enthousiasme à assister à l’événement.

« C’est bien d’être entouré d’autant de jeunes conservateurs. Ça me donne un peu d’espoir ! » elle a écrit dans un message.

Un exemple « flagrant » de culture d’annulation

S’adressant au Daily Caller dimanche, Love a qualifié son expulsion de l’événement de « l’un des exemples les plus flagrants » de culture d’annulation.

« PUSA a littéralement ouvert l’émission en expliquant comment nous devons lutter contre la censure des grandes technologies, annuler la culture, la détérioration de notre 1er amendement, etc.

« Charlie Kirk a littéralement parlé de faire des sacrifices en tant que « conservateurs » au franc-parler. Quelque chose que j’ai été pendant des années en grand danger et en grande perte. Et puis ils m’ont expulsé. C’est difficile d’inventer ça. C’est le pire des cas d’annulation de la culture. «

Elle a ensuite demandé comment les conservateurs s’attendaient à développer le mouvement GOP tout en excluant certains membres de la société.

« C’est stupide de persécuter des gens qui ont un mode de vie différent du vôtre. C’est stupide de jeter le bébé avec l’eau du bain », a-t-elle déclaré au média.

« Inclure tout le monde dans une politique saine sur le plan constitutionnel. C’est mon idée de la croissance et du retour de la joie et de l’unité parmi les Américains.

« Si TPUSA est l’avenir, alors l’avenir est dirigé par des chrétiens puritains et fanatiques qui exigeront la conformité ou autre. C’est une recette pour un parti qui rétrécit. »

Turning Point USA a défendu sa décision

Dans un communiqué, le porte-parole de Turning Point USA, Andrew Kolvet, a défendu les actions du groupe.

« Le Student Action Summit est une conférence pour les jeunes à laquelle participent des jeunes de 15 et 16 ans. Par principe, TPUSA n’autorise pas les artistes adultes, les influenceurs ou les marques à participer à ses événements conçus pour les mineurs », a-t-il déclaré. Semaine de l’actualité.

« Ce n’était pas une décision destinée à être méchante envers qui que ce soit, mais dans l’intérêt des étudiants présents et de leurs milliers de parents inquiets. »

En plus de son travail d’interprète adulte, Love est également chroniqueuse pour The Federalist, un magazine en ligne conservateur.

Le cofondateur du magasin, Ben Domenech, a apporté son soutien à Love et a critiqué Turning Point USA.

« Je suis déçu que @TPUSA ait expulsé @brandi_love sans aucune raison », a-t-il tweeté.

« C’est une femme d’affaires conservatrice de Floride qui aime l’Amérique. La droite a l’opportunité d’être la grande fête sous la tente. Ne soyez pas une bande de prudes. »

Love est un conservateur franc et partisan de Trump

Elle avait exprimé son enthousiasme à l’idée d’être une invitée VIP à l’événement avant d’être éjectée

Une image prise par Love au Student Action Summit est vue ci-dessus