La star du porno Angela White a failli mourir après avoir filmé une scène de sexe d’une heure avec la légende britannique du film pour adultes Keiran Lee

La légende acclamée du cinéma pour adultes Keiran Lee affirme qu’il a failli tuer la star du porno Angela White après avoir filmé une scène de sexe d’une heure.

L’étalon de l’industrie du sexe né à Derby a déclaré qu’il avait été informé que sa co-star avait été hospitalisée à la suite de leurs ébats exubérants.

4 La légende du porno britannique dit qu’il a failli tuer sa co-star lors d’une scène torride Crédit : Getty

4 Il a affirmé qu’Angela White avait été hospitalisée après leur premier ébat Crédit : Getty

Keiran, qui a son pénis de neuf pouces et demi assuré pour 1 million de dollars, a déclaré que leur premier rendez-vous était presque devenu sinistre.

L’interprète et réalisateur de Brazzers a discuté de l’incident “irréel” lors d’une apparition sur le podcast Pillow Talk.

Il a décrit Angela, sans doute la plus grande star du porno australienne, comme la “femme la plus sexuelle de tous les temps”.

Mais son érotisme n’a pas fait grand-chose pour la sauver de l’agonie imminente dans laquelle elle a été laissée après sa scène torride avec Keiran.

Il a déclaré à l’hôte Ryan Pownall: “La première fois que je l’ai baisée, je l’ai mise à l’hôpital et ce n’était en fait pas exprès.

«Nous tournions du contenu et nous devenions actifs, nous y allions pendant environ une heure.

“Après cela, je me dis” à bientôt chérie, belle journée “, je suis rentré chez moi puis j’ai découvert deux jours plus tard qu’elle était rentrée chez elle en Australie.

“Elle a dit qu’elle avait mal au ventre et qu’elle devait aller voir un médecin. Apparemment, son appendice a éclaté sur les lieux, ce qui aurait pu la tuer.”

L’animateur a ensuite interrogé Keiran, de son vrai nom Adam Diksa, sur la fornication presque fatale, lui demandant si sa virilité monstrueuse était responsable.

Mais l’icône du porno britannique a rapidement balayé les spéculations, suggérant que cela pourrait plutôt être dû à la position dans laquelle ils se trouvaient.

Il a ajouté: “Je ne sais pas mais écoutez, j’aurais pu tuer Angela White lors de notre première scène.”

Angela a révélé qu’elle s’était fait retirer l’appendice en 2013 dans un tweet, affirmant que les chirurgiens les avaient retirés via son nombril.

Le message, de juillet 2016, disait : « Ils ont également dû faire une incision au-dessus de mon os pubien et au niveau de ma hanche.

“Les cicatrices étaient minimes et la récupération a été assez rapide (j’ai fait une expo porno 4 jours après l’opération).”

L’incident n’a pas effrayé Angela, car le couple a continué à faire une série de films pour adultes ensemble.

Mais le modèle de webcam a réussi à se venger de la femme de 39 ans pour l’avoir soi-disant presque quittée.

Dans une scène ultérieure, Keiran était celui qui souffrait atrocement quand Angela souffrait de trismus pendant un moment intime.

La star née à Sydney s’est accidentellement mordu le testicule.

Keiran a décrit la blessure accidentelle comme “l’expérience la plus douloureuse” de son illustre carrière dans l’industrie.

Il s’est lancé dans le porno après que ses potes aient téléchargé une photo de lui nu, prise lors de vacances entre mecs à Malia, sur un site échangiste.

Un couple impressionné a offert au jeune de 19 ans un rôle dans un film amateur à Loughborough – et le reste appartient à l’histoire.

Il a ensuite déménagé aux États-Unis et a signé un contrat d’exclusivité en 2005 avec Brazzers – un réseau en ligne composé de 31 sites Web hardcore différents.

Sept ans plus tard, il a été rapporté que le site porno avait assuré les organes génitaux de Keiran auprès de Lloyd’s of London pour 1 million de dollars.

Il a ensuite profité d’un concert en tant que mentor et juge sur The Sex Factor en 2016, une série où hommes et femmes se disputaient de l’argent et un contrat porno de trois ans.

En mai 2020, Keiran était apparu dans 1 553 films Brazzers – plus que tout autre artiste.

La star mariée, qui est père de trois enfants, a été intronisée au AVN Hall of Fame, qui honore les artistes adultes, l’année dernière.

4 La plus grande star du porno australienne a déclaré qu’elle s’était fait retirer l’appendice en 2013 Crédit : Réseaux sociaux