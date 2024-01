La star du « plus grand perdant », Jillian Michaels, met en garde contre l’utilisation d’Ozempic : « Ces célébrités ne sont pas des experts en santé »

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Selon Jillian Michaels, il n’y a pas de solution facile lorsqu’il s’agit de perdre du poids.

L’ancienne formatrice du “Biggest Loser” a parlé avec Fox News Digital de la mode Ozempic qui semble balayer Hollywood, notant que si c’était une option vraiment réussie, elle y jetterait son influence.

“Si c’était la solution de facilité, je la recommanderais”, a déclaré Michaels. “Je dirais : “Fantastique, laissez-moi me lancer dans le business. Laissez-moi intégrer mon application. Laissez-moi vendre ces médicaments via mon application.” Tout comme Weight Watchers.

“Bien sûr, je ferais la queue et je profiterais comme un fou si je ne croyais pas vraiment que ces choses étaient mauvaises, sur la base des recherches déjà disponibles.”

Ozempic a été initialement approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement du diabète de type 2, mais le médicament est de plus en plus prescrit hors marque pour perdre du poids, avec plusieurs autres médicaments similaires.

Certaines célébrités, comme Sharon Osbourne et Oprah Winfrey, ont ouvertement parlé de l’utilisation de médicaments amaigrissants, partageant l’impact que cela a eu sur leur vie.

“Toutes ces célébrités ne sont pas des experts en santé”, a déclaré Michaels. “Ce ne sont pas des nutritionnistes. Ils ne sont pas des experts en fitness. Et ils ne passent pas toute la journée à parler aux médecins.”

Michaels était catégorique pour que les gens fassent des recherches sur Ozempic et sur tout autre médicament qu’ils pourraient vouloir prendre.

“Chaque médicament, qu’il s’agisse d’antibiotiques ou de vaccins, fait l’objet d’une analyse coûts-avantages. Ils ont tous des effets secondaires”, a-t-elle souligné. “Donc, quand nous regardons Ozempic et tous ces médicaments, nous constatons de nombreux effets secondaires, allant d’extrêmement néfastes à absolument nuls, sans jeu de mots.”

Michaels a encouragé les gens à visiter le site Web de la marque pour consulter eux-mêmes la liste des effets secondaires, qui comprend des effets secondaires comme la pancréatite, des modifications de la vision, des problèmes rénaux (insuffisance rénale), des problèmes de vésicule biliaire et des effets secondaires plus courants comme des nausées, des vomissements, diarrhée et douleurs à l’estomac.

Il y a aussi les changements plus extérieurs dans l’apparence d’une personne.

“Nous commençons à entendre parler du “visage Ozempic”, c’est-à-dire un vieillissement accéléré du visage et une perte de cheveux”, a-t-elle déclaré, ajoutant que ces effets secondaires sont encore “anecdotiques”.

Mais l’homme de 49 ans est plus préoccupé par les effets à long terme d’Ozempic et d’autres médicaments amaigrissants.

“Voici le problème avec ça : [It’s] que vous ne pourrez jamais arrêter de prendre ces drogues. Si vous les abandonnez, toutes les méta-analyses nous montrent que vous reprendrez tout votre poids, et même les deux tiers au cours de la première année”, a-t-elle expliqué.

Selon une étude publiée dans la revue Diabetes, Obesity and Metabolism: A Journal of Pharmacology and Therapeutics en 2022, « les participants ont retrouvé les deux tiers de leur perte de poids antérieure » suite à l’arrêt des traitements et à d’autres changements de mode de vie.

Michaels a en outre expliqué que rester sous un médicament comme Ozempic « pour toujours » n’est pas une option probable.

“Vous allez stagner sur Ozempic. Il cessera de fonctionner au bout de 18 mois à deux ans environ. Il va cesser de fonctionner. Maintenant, qu’allez-vous faire ? Parce que maintenant vous lui êtes littéralement redevable. C’est cher. L’assurance ne va pas le couvrir pour toujours. Allez-vous y rester pour toujours ? Donc, nous ne savons même pas à quoi cela ressemblera dans cinq ans, dans dix ans.

Bien qu’elle ait de nombreuses réserves à propos d’Ozempic, Michaels peut voir un côté positif à l’intérêt accru pour la perte de poids qui en découle.

“Cela a prouvé ce que je dis depuis trois décennies : les calories absorbées et les calories dépensées constituent une perte de poids. La santé est une conversation différente, mais elle facilite la perte de poids.

“Deuxième chose, nous savons que les femmes et les hommes de tous âges peuvent perdre du poids parce que la plupart de ces personnes sur Ozempic ont plus de 40 ans. Et ils rétrécissent, il semble donc que vous pouvez toujours perdre du poids si vous mangez moins de nourriture. “.

“Et la troisième chose”, a-t-elle ajouté, “c’est que nous sommes désormais autorisés à dire que l’obésité est à nouveau mortelle parce que les sociétés pharmaceutiques ont façonné ce discours une fois de plus. Ce sont donc les seules bonnes choses à ce sujet.”

Michaels travaille dans le domaine de la santé et du bien-être depuis des années et a attiré l’attention nationale pour son travail sur “The Biggest Loser” en tant qu’entraîneur personnel.

Depuis son passage dans l’émission, elle a lancé son application, The Fitness App, l’application de régime et d’exercices classée n°1, qui comprend des cours d’entraînement dirigés par Michaels, des conseils en matière de régime et de planification des repas et un suivi des progrès.

Elle anime également deux podcasts. Sur « Keeping It Real », elle interviewe des experts dans le domaine du bien-être et propose des informations et de l’autonomisation. Dans son autre émission, “Back in the Saddle with Jillian and Janice”, elle et son amie abordent une grande variété de sujets, y compris les “absurdités de la vie quotidienne”.

Michaels est convaincu que les gens peuvent atteindre leurs objectifs de santé grâce à des méthodes éprouvées.

“Je vais vous dire que si vous parvenez à trouver un moyen de manger moins sans ces médicaments, vous perdrez du poids et [there] ne sera que des avantages”, a-t-elle déclaré. “Au lieu de tous les effets secondaires négatifs, vous aurez une liste d’effets secondaires positifs provenant d’une fonction cognitive améliorée, d’une santé cardiaque améliorée, d’un équilibre hormonal amélioré et ainsi de suite.”

La maman de deux enfants a également des conseils plus approfondis à offrir, le n°1 étant « d’avoir un objectif qui vous passionne ».

“C’est évident, mais parfois je pense que le message est tellement cliché. Les gens ont tendance à le nier parce qu’ils l’ont déjà entendu, mais ils ne pensent pas vraiment à ce que cela signifie. Nous nous fixons des objectifs parce que nous pensons que nous devrions le faire, et le « devrait » dans la vie peut donner l’impression d’un travail supplémentaire, extrêmement punitif. Et lorsque les choses se compliquent, ajouter davantage de punitions est tout simplement interdit”, a-t-elle expliqué.

La spécificité est également essentielle.

“Peu importe que ce soit profond ou superficiel, du moment que vous vous en souciez”, a-t-elle déclaré. “Parce que si vos objectifs reflètent les choses que vous voulez au lieu de ce que vous devriez, alors ils sont basés sur un objectif, qui est un travail de passion et d’amour plutôt qu’une punition.”

Michaels encourage à trouver une forme physique que vous aimez, notant qu’il n’est pas nécessaire que ce soit le type d’entraînement de haute intensité ou de résistance pour lequel elle opte habituellement.

“Si vous aimez la randonnée, si vous aimez la danse, si vous aimez le yoga, le paddleboard, je me fiche de ce que c’est, si c’est une activité que vous aimez, faites-en plus. Parce que la clé n°1 du fitness en dehors de l’intensité et le volume et tous les termes sont cohérents.

Son dernier gros conseil, qu’elle considère comme du « bon sens », mais a réitéré l’importance d’une alimentation plus saine.

“Mangez de la vraie nourriture. Le moins d’aliments transformés possible, peu transformés”, a-t-elle déclaré. “Il devrait avoir une mère ou provenir du sol d’une manière reconnaissable.”

Il y a une chose que Michaels veut spécifiquement que les gens abandonnent.

“Sucre ajouté. Pas une banane. La merde dans une boîte, du sirop de maïs à haute teneur en fructose, du sirop de riz brun, toute la merde. Tous les différents noms pour le sucre.

“Cela nous tue littéralement. Et vous m’auriez attrapée. Je ne sais pas, il y a cinq ans encore, je me disais : ‘Eh bien, vous savez, équilibrez-le'”, a-t-elle ajouté, expliquant que sa position a été modifiée. changé en raison de sa contribution aux maladies cardiaques, à la maladie d’Alzheimer, aux problèmes inflammatoires, aux maladies auto-immunes et au vieillissement de la peau.

Michaels sait que les changements majeurs prennent du temps et souhaite simplement que les gens « avancent à petits pas ».

“Rien ne doit être parfait. Vous n’êtes pas obligé d’abandonner tout le sucre. Peut-être abandonner les sodas pendant un mois et construire là-dessus”, a-t-elle déclaré.

“Le progrès est le progrès. Tout…