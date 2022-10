La star du PKL Rahul Chaudhari aide l’Uttar Pradesh à remporter le titre de Kabaddi

L’Uttar Pradesh et le Maharashtra ont disputé un match acharné, mais finalement, UP a gardé son sang-froid et est devenu le champion de la compétition masculine de kabaddi lors des 36e Jeux nationaux du Gujarat 2022 samedi.

Les deux équipes gagnaient des points en tandem jusqu’à ce que la star de la Pro Kabaddi League (PKL), Rahul Chaudhari, réalise une performance fougueuse à la dernière minute du match pour aider son équipe à remporter le titre.

A LIRE AUSSI| Premier League: Arsenal Down Tottenham pour gagner le droit de se vanter du nord de Londres; Brighton tient Liverpool à Anfield

L’unité de défense du Maharashtra composée de Shankar Bhimraj Gadai, Mayur Jagannath Kadam, Arkam Shaikh et Kiran Magar a régulièrement effectué des tacles et a aidé son équipe à prendre les devants à 7-5 à la 10e minute.

Quelques instants plus tard, Pankaj Mohite a tenté d’intervenir pour son équipe, mais l’unité de défense de l’Uttar Pradesh, qui comptait les joueurs du PKL Sahul Kumar et Harendra Kumar, l’a rapidement plaqué pour rester dans le match. Les raiders de l’UP Rahul Chaudhari et Abhishek Singh ont gardé leur équipe dans le match alors que les deux équipes entamaient la pause avec le Maharashtra en tête à 11-10.

Le joueur du PKL Mohite a fait monter les enchères en seconde période et a prolongé l’avance du Maharashtra à 14-10 avec un raid formidable. Une autre star du PKL, Aslam Inamdar, a tenté de tacler Nitin Tomar, mais ce dernier a réussi à franchir la ligne et à marquer un point pour l’Uttar Pradesh. Cependant, Maharashtra est toujours resté en tête à 18-17 avec l’aide d’Akash Santosh Shinde à la 33e minute.

https://www.youtube.com/watch?v=Nf9iBZemXa8″ width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Le vent a tourné dans l’Uttar Pradesh faveur lorsque la star du PKL Chaudhari a infligé un All Out et a aidé son équipe à prendre les devants à 23-20. Cependant, Mohite a tenu tête au Maharashtra et a égalisé les scores à 23-23 grâce à un raid fantastique.

Par la suite, Chaudhari a remporté un point de bonus crucial et l’unité de défense de l’UP l’a soutenu avec un tacle brillant alors que l’équipe mettre le nez devant à 25-23. L’Uttar Pradesh a suivi l’élan et a finalement décroché le titre de kabaddi masculin aux 36e Jeux nationaux du Gujarat 2022.

Lire tout le Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici