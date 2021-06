Le Pays de Galles a perdu 4-0 face aux Danois renaissants dans la capitale néerlandaise, les fans gallois étant largement dépassés en nombre par leurs homologues danois dans les tribunes en raison de la réglementation stricte de Covid empêchant les voyages depuis le Royaume-Uni.

Le défenseur gallois Gunter, qui compte 102 sélections à son actif pour son pays mais qui était un remplaçant inutilisé samedi, a maintenant dénoncé les organisateurs d’un événement qui a vu le Pays de Galles jouer deux matchs de phase de groupes à Bakou et un à Rome, avant leur voyage à Amsterdam pour leur affrontement à élimination directe avec le Danemark.

« Donc, le voyage de ce mois est terminé. Nous ne méritions pas ce score mais qui a dit que la vie était juste », le joueur de Charlton Athletic a commencé dans un long post Instagram.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Chris Gunter (@chrisgunter2)

«Cela fait mal comme un fou, mais avoir mal avec certains de mes meilleurs amis et des meilleurs fous avec qui j’ai partagé un vestiaire pendant des années rend les choses un peu plus faciles. Et le partager avec une nation qui ressent tous la même chose rend les choses encore plus faciles.

« Annulé avant qu’un sac d’air ne soit lancé, à 3 000 miles de chez moi. Chaque nation avait des fans partout où ils allaient, à l’exception des 350 [Welsh fans] qui a enfreint les règles du gouvernement et les comptes bancaires pour être là, vous et nous méritions plus de cette blague mise en place d’un tournoi, mais qui a dit que la vie était juste.

«Pleurez, puis souriez que nous dînions à nouveau à la table du haut. Et souriez encore plus que nous serons de retour, et nous serons ceux avec le stade plein à chanter notre hymne que nous méritons tous.

«Ce pays est entre de bonnes mains avec l’équipe que nous avons, croyez-moi, j’irais dans les tranchées avec chaque membre de cette équipe et de ce personnel. Sois triste, mais sois fier, nous ne sommes que 3 millions, mais nous sommes les putains de chanceux, et tu ne le sais pas.

« Suce-le, garde le menton levé, tout ira bien, fais-moi confiance là-dessus. Vraiment merci pour tout le soutien et l’amour. À bientôt. Guns.

Les Minnows Wales n’ont pas pu répéter leurs exploits de cinq ans en France, lorsqu’ils ont effectué une course surprise jusqu’aux demi-finales avant de tomber face aux futurs champions du Portugal.

Au milieu de la défaite contre le Danemark cette fois-ci, Gunter n’était pas la seule star galloise à avoir un goût amer dans la bouche.

Le skipper Gareth Bale est devenu un élément mème instantané pour sa réaction lors de l’examen du VAR qui a finalement vu les Danois terminer leur déroute par Martin Braithwaite, dont le but a été autorisé par les officiels malgré des suggestions de hors-jeu.

Gareth Bale résume succinctement l’attitude de chacun envers le VAR pic.twitter.com/IzwdPcDt4o – Richard O’Reilly (@RM_oreilly) 26 juin 2021

La star du Real Madrid, Bale, 31 ans, est ensuite sortie d’une interview d’après-match lorsqu’on l’a interrogée sur son avenir international.

REGARDER: Gareth Bale furieux SORT DE L’interview lorsqu’on lui a demandé s’il avait joué le dernier match pour le Pays de Galles après la raclée de l’Euro 2020 au Danemark

Les fans gallois sont loin d’être les seuls à faire face à un casse-tête de voyage en raison du format du tournoi retardé de cet été. Les fans danois ont fait face à une course folle pour entrer et sortir des Pays-Bas en l’espace de 12 heures afin d’éviter la quarantaine.

Ailleurs, les restrictions Covid imposées par les autorités danoises ont empêché des milliers de supporters russes de se déplacer pour regarder leur équipe jouer contre le Danemark à Copenhague lors de la phase de groupes de la compétition.