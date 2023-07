La star du Paris St-Germain et du Brésil Neymar condamnée à une amende de 2,6 millions de livres sterling pour des travaux de construction dans son manoir de Rio de Janeiro | Nouvelles du monde

Les autorités brésiliennes ont déclaré que Neymar avait été condamné à une amende de 2,6 millions de livres sterling (16 millions de reais) pour avoir enfreint les règles environnementales lors de la construction de sa maison côtière.

Les autorités locales ont allégué à la fin du mois dernier et confirmé lundi que la maison de luxe, située à Mangaratiba, au Brésil, avait enfreint les règles concernant l’utilisation et le mouvement des sources d’eau douce, des rochers et du sable.

L’organisme environnemental de Mangaratiba a déclaré lundi dans un communiqué que des infractions environnementales avaient été commises « dans la construction d’un lac artificiel dans le manoir ».

Parmi « des dizaines d’infractions », les autorités ont répertorié « la réalisation de travaux soumis au contrôle environnemental sans autorisation, le captage et le détournement d’eau de rivière sans autorisation, et l’enlèvement de terres et la suppression de la végétation sans autorisation ».

La plainte initiale déposée contre le joueur du Paris St-Germain (PSG) découle d’une vidéo qu’il a publiée sur Instagram, qui aurait présenté le lac en cours de construction sur sa propriété.

Les autorités ont bouclé le site le mois dernier et ordonné l’arrêt de toute construction.

Il a été rapporté que le père de la star du football, Neymar da Silva Santos, avait été arrêté pour un « crime environnemental » après avoir prétendument effectué des travaux « interdits » sur la propriété lors de son inspection.

En plus de l’amende, l’affaire sera examinée par le bureau du procureur général local, la police civile de l’État et le bureau de la protection de l’environnement, entre autres organismes de contrôle de l’environnement.

Un porte-parole de Neymar a refusé de commenter l’affaire.