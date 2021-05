MURDER mystery The Pact a accroché les téléspectateurs de la BBC – mais l’une des stars a averti que la fin pourrait vous ennuyer.

La série, baptisée « Welsh Big Little Lies », a débuté ce soir sur BBC One et a vu quatre travailleurs d’usine tuer apparemment leur patron Jack dans une farce qui a mal tourné.

4 Eddie joue le père en deuil de Jack – et a fait allusion à une fin frustrante. Crédit: BBC

Après l’avoir surpris en train d’essayer d’agresser une fille lors de la soirée du personnel, le quatuor – Julie Hesmondhalgh de Broadchurch et Corrie, Laura Fraser de Breaking Bad, Heledd Gwyn de Ordinary Lies et Rakie Ayola de Noughts + Crosses – a empilé le patron coked-up à l’arrière de leur voiture et l’a laissé coincé dans les bois.

Cependant, quand ils sont retournés le chercher, ils l’ont trouvé mort – et ils jurent de se taire pour protéger les autres de la police.

À la fin du premier épisode, quelqu’un est au courant des filles et de ce qu’elles ont fait, et essaie maintenant de les faire chanter.

4 Les femmes peuvent-elles se taire sur ce qui s’est passé? Crédit: BBC

4 Jack a été retrouvé mort dans les bois dans une farce qui a mal tourné Crédit: BBC

Mais Eddie Marsan, qui joue le père en deuil de Jack, Arwel, a averti que la fin pourrait s’avérer exaspérante pour les téléspectateurs.

Il a averti Espion numérique: «Je pense qu’à la fin, ils vont penser: ‘Bon, qu’est-ce que je vais faire maintenant?’ Il va y avoir un élément de frustration parce que ça se termine.

4 Les femmes sont-elles vraiment responsables de ce qui s’est passé? Crédit: BBC

« C’est comme entrer dans un labyrinthe. Ils vont être retournés, descendre une allée, et ensuite ils vont se promener mais finalement, ils trouveront leur chemin. »

La série, qui sera diffusée sur BBC One cette semaine, est déjà disponible dans son intégralité sur iPlayer pour tous ceux qui souhaitent regarder en frénésie.

Mais pour ceux qui attendent l’épisode de demain, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre.

Plus important encore – qui a tué le patron au cœur froid?

Le Pacte est disponible dans son intégralité sur BBC iPlayer et diffusé sur BBC One.