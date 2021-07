La star du NCIS, Zoe McLellan, « recherchait un KIDNAPPING après avoir disparu avec son fils au milieu d’une guerre de garde avec son ex-mari »

L’ANCIENNE star du NCIS, Zoe McLellan, serait recherchée pour enlèvement après avoir disparu avec son fils au milieu d’une bataille pour la garde de son ex-mari.

L’ex-actrice de télévision américaine de 46 ans, Jean-Pierre Guy Gillain, a affirmé que McLellan avait disparu avec leur fils, Sebastian, né en 2013.

L’ex-mari de Zoe McLellan a affirmé que son fils avait été kidnappé Crédit : Getty

Jean-Pierre Guy Gillain a affirmé que McLellan a disparu avec leur fils, Sebastian Crédit : IMDB

Selon TMZ, qui a obtenu des dossiers judiciaires sur l’affaire, McLellan a été qualifié de « recherché » après que le père de Sebastian a demandé l’aide du tribunal.

Les dossiers du tribunal auraient montré qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre McLellan en mai 2021, hors du comté de LA.

Et le US Sun a confirmé par le biais d’un résumé de l’affaire pénale avec LA Court que McLellan a été accusé d’enlèvement en mai.

Gillain affirme qu’il n’a pas vu ni entendu parler de son ex-femme ou de son fils depuis environ avril 2019, a appris TMZ de son avocat Lawrence Markey.

L’avocat a déclaré au média que l’enfant est toujours porté disparu et qu’il est soupçonné d’être avec McLellan.

McLellan n’aurait fait aucune apparition télévisée majeure depuis 2019 Crédit : Getty

TMZ a également noté que le bureau du shérif du comté de LA n’avait aucune trace d’une arrestation.

Des sources proches du dossier ont déclaré à TMZ que Gillain avait entendu pour la dernière fois que son ex était probablement près de NOLA et ne savait toujours pas où se trouvaient McLellan et son fils.

En 2018, McLellan a été innocentée des précédentes accusations d’enlèvement lorsqu’un juge a décidé que le déplacement de son fils au Canada n’était pas un enlèvement d’enfant, a rapporté The Blast.

McLellan a été accusée par Gillain d’enlèvement d’enfant après avoir déménagé leur fils à Toronto – un changement qui s’est produit sans la permission de son ex-mari après avoir obtenu un rôle dans la série télévisée Designated Survivor.

Le fils de McLellan est né en 2013 Crédit : Getty

Le juge aurait qualifié cette décision de « résultat du travail de Mère dans un domaine dans lequel les deux parties savaient qu’elle pourrait avoir besoin de travailler en dehors de Los Angeles ».

Selon The Blast, le juge a déclaré que Sebastian était « plus en sécurité émotionnellement avec sa mère qu’avec son père ».

Avant le déménagement, l’actrice résidait auparavant en Louisiane alors qu’elle travaillait sur NCIS : La Nouvelle-Orléans.

Pendant ce temps, TMZ a noté que McLellan n’avait fait aucune apparition télévisée majeure depuis 2019.