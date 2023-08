La star du MMA Khabib refuse l’offre de Musk – TASS – RT Games & Culture

L’ancien champion de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, aurait refusé d’entraîner le milliardaire américain Elon Musk pour son combat avec le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, selon l’agence de presse TASS.

Une personne familière avec la situation a déclaré au point de vente que le combattant russe invaincu avait repoussé une approche de Musk, qui voulait qu’il le prépare pour le combat. On ne sait pas pourquoi Nurmagomedov a refusé l’offre, mais la source a affirmé que l’événement était organisé par le PDG de l’UFC Eurasia, Andrey Gromkovsky.

Plus tôt, le New York Times a rapporté que Musk et Zuckerberg étaient en pourparlers avec l’UFC au sujet du combat. Le président de l’UFC, Dana White, a même suggéré que le match en cage proposé entre les deux milliardaires pourrait devenir le combat le plus rentable de l’histoire.

Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement confirmé que Nurmagomedov a refusé d’entraîner Musk, un certain nombre de promoteurs de MMA se sont prononcés en faveur de sa décision.















Dans une déclaration à TASS, le directeur sportif russe Vladimir Khryunov a déclaré que « Khabib est un homme de ses propres convictions » et prend très au sérieux le sport auquel il a consacré sa vie. « Je considère que sa décision est la bonne et cela suscite un grand respect pour Khabib », il ajouta.

Le président de la société de promotion Fight Nights Global, Kamil Gadzhiev, a également déclaré à l’agence que la décision de Nurmagomedov était prévisible étant donné qu’il a annoncé sa retraite du MMA et qu’il ne forme même actuellement aucun de ses proches.

«Pour Khabib, ce doit être quelque chose de super-principé de revenir au MMA. Et le combat d’Elon Musk n’appartient définitivement pas à cette catégorie. Gadzhiev a ajouté.

Elon Musk et Mark Zuckerberg, les hommes les plus riches et les 10èmes les plus riches du monde, échangent des barbes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines maintenant, suite à l’annonce et au lancement ultérieur de Zuckerberg’s Threads – un rival de Musk’s Twitter (maintenant appelé X).

En juin, Musk a défié Zuckerberg à un « match en cage », qui a attiré la réponse: « Envoyez-moi l’emplacement. » Musk a ensuite tweeté : « Octogone de Vegas » – la célèbre arène qui accueille les combats UFC.

Alors que beaucoup ont été excités par la perspective de voir les deux milliardaires se battre sur le ring, la probabilité que le combat se produise réellement ne semble pas très élevée. La semaine dernière, Zuckerberg a déclaré qu’il était « pas certain » le match en cage sera « venir ensemble. »