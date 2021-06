La star du MMA Joe Schilling face à la charge de la batterie après une bagarre dans la barre (VIDEO)

Des images publiées en ligne cette semaine ont montré Schilling assommant un homme, qui a depuis été identifié comme étant Justin Balboa, après une brève confrontation dans un bar bondé.

Dans le clip, Schilling frôle Balboa alors qu’il passe devant, Balboa semblant alors provoquer une confrontation entre les deux.

Schilling déchaîne alors rapidement deux coups de poing rapides qui envoient Balboa en cascade au sol et s’éloigne, alors que plusieurs autres clients s’occupent de Balboa inconscient.

Des images ont émergé de l’ancien champion du tournoi GLORY et combattant du Bellator, Joe Schilling, agressant un homme dans un différend dans un bar. Le combattant l’a emmené sur les réseaux sociaux et prétend qu’il s’agissait de légitime défense, lors d’une « expérience mettant sa vie en danger ». pic.twitter.com/cybXpPJWFT – Au-delà du kickboxing (@Beyond_Kick) 28 juin 2021

Selon des informations en ligne, le service de police de Fort Lauderdale a pris contact avec Balboa dimanche soir – la date de l’incident – ​​avec la victime présumée disant qu’il souffrait d’une lèvre sanglante et décrivant Schilling comme un homme de 6 pieds 5 pouces et 270 livres qui, selon Balboa , « juste le frapper sans raison« .

Balboa « n’expliquait pas comment ni pourquoi l’homme l’a frappé« , selon la police, mais a admis qu’il était « ivre« . Il aurait également demandé à la police de documenter l’incident afin qu’il puisse intenter une action civile contre le bar dans lequel il a eu lieu.

Cependant, le gérant du bar en question a déclaré que Balboa était « extrêmement ivre et avait peut-être fait une remarque déplacée au sujet de la petite amie ou de la femme de l’homme qui l’avait frappé, ce qui a provoqué une escalade de la bagarre » – et a également noté que Balboa est un client régulier de l’établissement et se trouve fréquemment en difficulté en raison d’une intoxication régulière.

Le rapport de police indique également que plusieurs autres clients du bar ont défendu Schilling pour ses actions et ont déclaré que Balboa était responsable de l’altercation.

Dans une autre tournure, Balboa a depuis indiqué qu’il aimerait porter plainte contre Schilling après avoir vu des images du KO.

« C’était quelque chose qui n’aurait pas dû arriver« , a déclaré le représentant légal de Balboa, Robert Soloman, à MMA Fighting. « Jeça n’aurait pas dû arriver. Vous regardez cette vidéo et vous grincer des dents. C’est un combattant professionnel.

« Pour me dire que vous vous sentiez menacé en tant que combattant professionnel qui se bat au plus haut niveau de tous les combats, Bellator et toutes ces choses, je ne l’achète pas. Je pense que c’était déplacé, et il y a des conséquences lorsque vous faites des choses comme cette.

« Je pense qu’un combattant professionnel a réagi de manière excessive à une situation, qu’il n’avait pas besoin de faire ce qu’il a fait – et pour frapper quelqu’un aussi fort qu’il a frappé ce gars, il a de la chance qu’il ne soit pas mort et nous avons affaire à un type de cas différent. »

Soloman a ajouté que son client avait subi une blessure à la tête après sa altercation avec Schilling et que l’étendue complète de ses blessures n’était pas encore connue.

Schilling, quant à lui, a défendu ses actions sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il était « peur pour sa vie » dans la confrontation et qu’il n’avait fait que « simplement me défendre contre le mal dans ce monde ».

Il a partagé plusieurs notes sur les réseaux sociaux dans lesquelles il affirmait avoir été contacté par d’ex-petites amies de Balboa qui allèguent qu’il était violent contre elles.