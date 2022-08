La star du MMA et entraîneur de célébrités Nitesh Yadav donne un aperçu des routines d’entraînement des stars populaires

Nitesh Yadav est un nom populaire dans le circuit MMA indien et forme des célébrités comme Jim Sarbh, Divya Agrawal, Varun Sood entre autres.

Nitesh Yadav est un nom connu du circuit MMA indien, mais le voyage n’a jamais été facile. Né dans l’Uttar Pradesh, Nitesh a déménagé à Mumbai à un très jeune âge et c’est là que sa lutte pour devenir une star nationale des combats a commencé.

La vie a maintenant bouclé la boucle pour Nitesh. Le même jeune garçon qui a vendu des journaux pour financer son propre coaching forme les personnalités les plus célèbres du pays. En plus d’être une star du MMA de renommée internationale, Nitesh Yadav est un entraîneur de célébrités bien connu.

Il nous donne maintenant un aperçu des routines d’entraînement de célébrités populaires.

Nitesh travaille personnellement avec la star de Bollywood Jim Sarbh, dont la routine d’entraînement est complètement différente de la plupart d’entre nous. Nitesh partage avec nous ce qui se passe dans les coulisses des régimes d’entraînement de ces superstars.

“Nous devons garder à l’esprit beaucoup de choses tout en prenant soin des routines d’entraînement de stars comme Jim Sarbh. Cela dépend principalement du projet ou du film sur lequel il travaille et du type de forme dans lequel il veut être. Son rôle dans les films dicte le type de routine qui pourrait lui être applicable pour cette période particulière. En plus de cela, son emploi du temps est toujours chargé et nous devons donc faire très attention à ne pas le surcharger d’activités et à ce qu’il ait suffisamment d’énergie pour ses séances de tournage. Donc, oui, c’est un ensemble complet dont nous devons nous occuper avec soin.

Indépendamment de cette croissance inspirante dans sa carrière, Nitesh est humble et ancré dans la réalité. “Je veux redonner au sport autant qu’il m’a donné et laisser une marque significative dans l’industrie du MMA dans les années à venir. C’est vraiment encourageant de voir autant de jeunes se lancer dans le sport et l’aider à se développer si rapidement dans le pays.

