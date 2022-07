La star du MMA Alexander Volkanovski choisit le match le plus important de sa carrière

La star des arts martiaux mixtes Alexander Volkanovski a participé à de nombreux matchs déterminants pour sa carrière et il a quelques victoires mémorables à son actif. Il peut être difficile pour lui de parler du meilleur match de sa carrière. L’Australien parvient à souligner un match spécial. Volkanovski pense que le combat de l’UFC 266 contre Brian Ortega le définit succinctement comme un combattant.

Le match entre Volkanovski et Ortega s’est avéré passionnant et finalement “The Great” d’Australie est sorti vainqueur. Volkanovski a dû faire face à de sérieuses menaces dans le jeu pour conserver le prestigieux titre poids plume.

La partie la plus excitante du match a probablement eu lieu lors du troisième round du combat. Ortega avait réussi un étranglement à guillotine venimeux et semblait presque certain de décrocher le titre. Mais Volkanovski a montré sa nature courageuse et son état d’esprit supérieur pour surmonter le tacle. Le retour a non seulement surpris les téléspectateurs et les commentateurs, mais il a également suffi à étourdir Ortega.

«Une bonne définition de ce que je suis ou de qui je suis est évidemment moi dans cette guillotine. C’est un bon indicateur de ce dont je suis fier », a déclaré Volkanovski à SPORTbible Australia.

“Si quelqu’un devait trouver une définition de moi, il n’aurait pas à chercher une définition, car il peut revenir en arrière et regarder cette séquence de moi dans cette guillotine et dire” ce type n’abandonne pas “. Cela montre que j’ai une attitude de ne jamais dire mourir », a ajouté le joueur de 33 ans.

Le combat aurait pu avoir lieu il y a 10 mois, mais Ortega n’a pas encore pu oublier cette rencontre incroyable. L’artiste martial mixte professionnel américain a avoué, lors d’une journée médiatique de l’UFC Long Island, qu’il avait déjà commencé à célébrer après avoir mis Volkanovski sous la guillotine.

Volkanovski se retrouve actuellement à la deuxième place du classement livre pour livre. L’artiste martial mixte professionnel nigérian-américain Kamaru Usman revendique actuellement la première place du classement.

De plus, Volkanovski serait disposé à participer au prochain championnat des poids légers. Une victoire dans le prochain championnat des poids légers fera de lui l’un des rares artistes martiaux mixtes à posséder deux championnats UFC au même moment.

