La star du MAFS UK, Matt, réplique aux affirmations de liaison alors qu’il insiste sur le fait qu’il n’a pas trompé Gemma avec Whitney

MARIÉ À First Sight UK, Matt Murray a riposté aux affirmations qu’il avait et à une liaison dans la série.

Plus tôt dans la semaine, il a été rapporté qu’il avait trompé sa femme Gemma, avec une autre mariée dans la série télé-réalité E4.

Des allégations ont été révélées cette semaine selon lesquelles Matt et Whitney – qui est marié à Duka sur MAFS – avaient une liaison secrète.

Le mariage de Whitney et Duka n’a pas pris un bon départ après qu’elle ait été critiquée pour s’être « moquée » de son nom lors du grand jour et d’une énorme crise pendant leur lune de miel.

Et Matt et sa femme Gemma ont eu d’ÉNORMES problèmes depuis le premier jour – mais il maintient que malgré cela, il ne l’a pas trompée.

Mardi, le MailOnline a rapporté que la liaison de Whitney et Matt survient alors que les couples passent du temps ensemble lors d’une retraite.

Selon la publication, les téléspectateurs verront Gemma fondre en larmes lorsque l’infidélité sera révélée.

Une source a déclaré: «Whitney et Matt ont vraiment choqué les autres membres de la distribution en trompant leurs partenaires – non seulement à cause du mal que cela a causé, mais aussi des circonstances.

“Les couples étaient partis pour une retraite de couples et étaient là pour se concentrer sur leurs relations, mais Whitney et Matt avaient d’autres idées.”

Mais maintenant, Matt a riposté à ces affirmations dans une vidéo Instagram.





Il a déclaré: “Il n’y a pas eu de tricherie, il n’y a pas eu de trahison. Moi et Gemma n’avions pas été ensemble depuis sept jours, et nous avions été séparés plus que nous n’avions jamais été ensemble.

“Ce qui est un peu s **** y parce que ça ruine un peu la série, n’est-ce pas? Mais oui, nous ne parlions même pas.

“Précisément après les épisodes de cette semaine – donc avant d’aller à l’escapade, j’avais spécifiquement demandé à la production de rentrer à la maison.”

Matt a ajouté: “Je ne voulais plus être ici et j’avais des choses plus importantes à gérer à la maison que d’essayer de faire fonctionner quelque chose et on m’a demandé de rester jusqu’à la prochaine cérémonie d’engagement, sinon cela n’aurait pas de sens. au public. »