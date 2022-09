La star du MAFS UK, Jess, révèle qu’un seul couple a survécu à l’expérience de rencontres

MARIÉ à First Sight La star britannique Jess Potter a révélé qu’un seul couple avait survécu à l’expérience de rencontres.

La beauté brune est devenue célèbre lors de l’émission de rencontres E4 plus tôt ce mois-ci – et elle a depuis levé le voile sur ce que c’est que d’apparaître dans l’émission.

Matt Monfredi

Jess est devenue célèbre cette année dans Married At First Sight UK[/caption]

Instagram

La star a fait la révélation choc au travail[/caption]

Espérant trouver son match de rêve, la femme de 31 ans a été jumelée avec la strip-teaseuse des Dreamboys Pjay Finch.

Cependant, elle a quitté le programme car elle a admis que son mariage avec lui n’allait pas fonctionner.

Bien qu’ils aient beaucoup en commun, le couple n’a pas pris le meilleur départ lorsque Pjay a révélé qu’il travaillait comme strip-teaseur et que Jess a quitté leur mariage en trombe.

La paire a alors décidé d’arrêter les choses et de quitter le spectacle avant la mi-course.

Jess a depuis révélé qu’un seul couple de l’expérience avait réussi à trouver l’amour.

Elle a également révélé un “scandale” qui a eu lieu alors qu’elle était dans l’émission.

Au travail, Jess a dit à sa légion de fans: “Je mange juste mes chips de cocktail de crevettes en pensant à la façon dont quelqu’un dans l’émission avait un partenaire à l’extérieur tout le temps.”

Dans un autre message aux fans, Jess a dénoncé les personnes qui lui ont fait part de sa haine en ligne, en disant: “Pouvez-vous imaginer après moi être complètement honnête, ce que j’ai été.

« Je reçois toujours des messages me traitant de faux. Êtes-vous beaucoup mental ? »

Chauffant les larmes de ses yeux, Jess a poursuivi : « Oh, je me sens tellement émue, je suis venue dans cette expérience à la recherche d’un mari et malheureusement je ne l’ai pas trouvé.

“Mais je peux garder la tête haute en disant que j’ai été fidèle à moi-même et fidèle à tout le monde, et honnête tout au long de cette expérience.





“Pour chaque fille ou femme, faites toujours confiance à votre instinct et ne laissez jamais personne vous dire ce qui vous convient.”

Jess a fustigé les entremetteurs “foutus” pour avoir suggéré qu’elle devrait être “physiquement affectueuse” avec Pjay.

L’hygiéniste dentaire a été jumelée avec le morceau Dreamboys par Mel Schilling, Paul C. Brunson et Charlene Douglas dans le cadre du spectacle E4 de cette année.