La star du MAFS UK, Gemma Rose, montre son incroyable perte de poids de 3 pierres 13 semaines après l’opération de la manche gastrique

La star de MAFS UK, Gemma Rose, a montré son incroyable perte de poids de trois pierres, 13 semaines après avoir subi une opération de manchon gastrique.

Gemma, 31 ans, qui est apparue dans l’émission E4 l’année dernière, s’est rendue sur Instagram pour partager quelques photos avant et après.

Canal 4

Gemma est partie en Turquie pour passer sous le bistouri.

La star de télé-réalité a révélé quelques clichés de son cadre aminci après l’opération sur ses réseaux sociaux.

Sur une photo, Gemma a posé juste une paire de culottes noires avec des bandages sur le ventre.

Cela a été précédé d’un selfie miroir d’elle dans une robe à fleurs transparente, qui montrait sa taille rétrécie.

Elle a écrit dans sa légende : « 13 semaines après l’opération pour ma gaine gastrique avec @booking_surgery.

« J’ai perdu 3 pierres de 3 livres. J’ai gagné un tout nouveau souffle de vie et je me suis libéré des chaînes de ma maladie intestinale Malabsorption des acides biliaires après l’ablation de ma vésicule biliaire.

« (Veuillez ne pas me demander un avis médical – parlez à un médecin généraliste des préoccupations ou des similitudes)

« Se sentir heureux et en bonne santé. S’il vous plaît faites vos recherches sur ce que vous mangez après que nous soyons tous différents, je ne peux pas conseiller à nouveau tout le monde, je ne peux que partager mon expérience et mon résultat, je ne suis pas un professionnel de la santé.

«Je prends des suppléments pour obtenir une peau et des ongles tout en un et @glowwa tous les jours et viser à obtenir 60 grammes de protéines par jour. Cela prévient également la chute des cheveux.

« Je donne la priorité aux protéines quand je mange, (la plupart du temps) nous sommes tous humains et j’ai toujours envie de certaines choses.

« S’habituer à ce nouveau mode de vie et aux luttes mentales d’une perte de poids rapide.

« Je vise à perdre une pierre et demie de plus, je perdrai peut-être un peu plus mais je gagnerai à nouveau après que mes portions augmentent avec le temps.

« La manche est un outil, croyez-moi, vous pouvez ralentir la perte de poids et il y a certains aliments que vous pouvez manger beaucoup comme le chocolat et les chips, donc ce n’est pas infaillible, mais j’essaie de l’utiliser autant que possible. Cela a été une fois dans une vie pour moi.

Gemma a subi un mariage raté avec Matt Murray pendant son temps dans le programme – mais est maintenant en couple avec Jordan Bishop, qui n’est pas sous les yeux du public.

Elle a depuis été repérée sur le site réservé aux adultes OnlyFans.

Instagram

Il y a 13 semaines, elle a subi une opération de manchon gastrique[/caption] Instagram

Gemma a posé juste une paire de culottes noires avec des bandages sur le ventre[/caption] E4

Gemma a subi un mariage raté avec Matt Murray pendant son séjour dans le programme[/caption]