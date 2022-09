La star du MAFS UK, Gemma, révèle un moment “terrifiant” que le marié a menacé de “l’étouffer au lit” – mais cela n’a JAMAIS été diffusé à la télévision

MARIÉ La star de First Sight, Gemma, a révélé le moment “terrifiant” où son fiancé a menacé de “l’étouffer dans son lit”.

La mariée – qui s’est mariée lors de l’émission controversée de rencontres E4 plus tôt ce mois-ci – a déclaré que le moment horrible n’avait pas été diffusé à la télévision.

Gemma, 30 ans, qui était mariée à Matt Murray dans cette série de MAFS UK, a déclaré qu’elle avait “voulant mourir” suite à son expérience avec son autre moitié “agressive”.

La mère de deux enfants a été vue en train de fondre en larmes cette semaine lorsque l’infidélité de son mari avec sa compagne Whtiney a été révélée.

Depuis lors, la star de la télé-réalité a déclaré avoir souffert de “multiples attaques de panique” après avoir été “contrainte” par les producteurs à rester dans l’émission avec Matt, malgré sa demande de quitter l’expérience.

Elle a déclaré au MailOnline: «Matt m’a fait honte… Il m’a fait des commentaires très similaires le jour du mariage qui n’ont pas été modifiés.

« Il m’a demandé : ‘Tu aimes ça dur ? Je vais t’étouffer dans la chambre’. On a fait en sorte qu’il ait l’air d’être la victime alors qu’il ne me trouvait tout simplement pas attirante.

La relation ardente de Gemma et Matt a immédiatement suscité l’intérêt des téléspectateurs après leur première rencontre sexuellement chargée dans l’allée.

Cependant, lorsque la nuit de noces arriva, Matt décida de ralentir les choses, à leur grande surprise, avant de dire plus tard qu’il ne trouvait pas sa nouvelle femme attirante.

La mariée bouleversée s'est également sentie mortifiée que le montage d'un épisode donne l'impression qu'elle s'était masturbée dans un restaurant.





Parfois, Gemma a déclaré que le langage corporel de Matt, très tatoué, était «agressif et intimidant» et la laisserait se sentir en danger.

“J’ai eu plusieurs crises de panique”, a ajouté Gemma dans sa nouvelle interview. « J’ai l’impression de ne pas avoir dormi parce que je me réveillais aussi épuisé que lorsque je me suis couché.

“C’était la pire expérience de ma vie. Je me suis senti pris au piège. Nous n’étions pas pris en otage, mais si vous disiez “Je dois y aller maintenant”.

“Je n’appellerais pas cela de la manipulation, mais il y avait de la coercition de leur côté pour vous convaincre de rester.”

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré à la publication: «Les épisodes de Married at First Sight UK sont soigneusement assemblés et nous nous assurons que ce que nous diffusons est un reflet juste et précis des événements qui se sont déroulés.

“Les soins et la sécurité des contributeurs sont d’une importance primordiale et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de production pour nous assurer que des protocoles de soins des contributeurs solides sont en place et qu’un soutien approprié est disponible pour les contributeurs avant, pendant et après la diffusion, y compris l’accès à nos experts et à un psychologue indépendant. .”

Cela vient après qu’il a été révélé que Matt Murray et Whitney Hughes devaient être DUMPED de la série.

Alors que le couple rencontrait les experts hier soir, ils ont demandé s’ils seraient autorisés à continuer en tant que nouveau couple.

La demande de Matt n’a pas été bien accueillie par les autres couples survivants, qui l’ont critiqué pour avoir sapé l’expérience.

“À mon avis, si vous et Whitney restez, cela discrédite le processus”, a déclaré Jordan au couple, tandis que l’ancienne épouse de Matt, Gemma, a ajouté : “Si vous n’avez pas essayé votre mariage, pourquoi devriez-vous trouver quelqu’un de nouveau ?”

“C’est une situation vraiment complexe… C’est une situation que nous ne prenons pas du tout à la légère”, a déclaré l’expert Mel à la fin de l’émission hier soir.

Pendant ce temps, les fans de Married At First Sight étaient furieux la nuit dernière – et SLAMMED Whitney et Matt, les qualifiant de «faux».