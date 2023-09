La star du MAFS, April Banbury, incapable de marcher et à l’agonie après une grave blessure à la colonne vertébrale

La star de MARRIED at First Sight, April Banbury, est incapable de marcher et souffre après une opération à la colonne vertébrale.

La star de la télévision, qui est apparue l’année dernière dans la série à succès de l’E4, a révélé qu’on lui avait diagnostiqué une maladie grave.

April et George Roberts se sont mariés lors de l'émission de rencontres E4, mais se sont séparés plus tard

April a raconté comment le fait de soulever un objet lourd lui avait valu une blessure au dos.

Elle a finalement souffert d’un prolapsus discal qui l’a empêchée de « vivre une vie normale ».

April a expliqué au MailOnline : « J’ai littéralement soulevé quelque chose de lourd dans le mauvais sens et j’ai fini comme ça. C’était tellement inattendu et je ne pouvais pas croire que cela puisse causer une blessure aussi grave.

« Ma capacité de vivre une vie normale m’a été retirée et je suis désormais classée comme handicapée.

«Je suis passée d’une femme très sociable, occupée et aventureuse, aimant toujours ma vie au maximum, à littéralement une ermite. Cela fait des semaines que je suis confiné à la maison parce que je ne peux pas marcher.

« Je vais lentement retrouver cette capacité à marcher plus de quelques pas sans douleur et à rester debout pendant de courtes périodes.

« La position assise est la chose la plus douloureuse et la position couchée me procure le plus de soulagement, mais je dois faire bouger mes muscles autant que possible. »

Le disque vertébral d’April a fait saillie et s’est fendu dans ses nerfs, ce qui signifie qu’elle souffre maintenant de douleurs dans tout le bas du dos et d’engourdissements.

Elle a poursuivi en disant que certains jours, son corps était si lourd qu’elle pouvait à peine lever ses jambes ou son bras droit.

Pour faciliter son rétablissement, April porte désormais une attelle de soutien dorsal et a commencé à suivre une thérapie IDD.

Le traitement, considéré comme une alternative à la chirurgie, est non invasif et conçu pour les personnes souffrant de douleurs chroniques au dos et au cou.

April a également révélé que sa famille et ses amis s’étaient mobilisés pour la soutenir.

Elle a déclaré : « Je suis très reconnaissante pour ce soutien incroyable, mais cela a été extrêmement bouleversant de ne pas pouvoir faire la chose la plus simple de la vie, comme me tenir debout et me brosser les dents, sans souffrir. »

April a souffert d'un prolapsus discal qui lui a enlevé la capacité de « vivre une vie normale »

Son disque vertébral a fait saillie et s'est fendu dans ses nerfs, ce qui signifie qu'elle souffre maintenant de douleurs dans tout le bas du dos et d'engourdissements.