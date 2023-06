La star du KGF Yash refuse de jouer Raavan dans le Ramayan de Nitesh Tiwari avec Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ? PELLE À CHAUD

Ramayan du cinéaste Nitesh Tiwari est l’un des plus grands films de Bollywood à venir. Le film est resté longtemps en veilleuse, mais les réalisateurs ont commencé à y travailler. Récemment, il a été annoncé que le couple réel Ranbir Kapoor et Alia Bhatt incarnera Lord Ram et Sita tandis que Yash essaiera Raavan. L’acteur de KGF qui était ravi de jouer aux côtés de Ranbir dans l’opus magnum a maintenant refusé de jouer le rôle. Lisez la suite pour savoir ce qui l’a poussé à refuser le film.

Après Prabhas et Kriti Sanon avec Adipurush, Bollywood est partant pour un autre drame mythologique basé sur l’épopée Ramayan. Le nouveau film porte le même titre que le livre mythologique qui raconte l’histoire des 14 années d’exil de Lord Ram et comment il a sauvé Sita de Raavan. La superstar pan-indienne Yash s’est vu offrir le rôle de Raavan dans le film. Une source proche de la situation a confirmé que l’acteur a refusé de jouer ledit rôle dans l’adaptation de Ramayan par Nitesh Tiwari.

Selon les rapports d’ETimes, Yash tenait beaucoup à jouer à Raavan, ce qui est plus difficile pour lui que de jouer à Rama. Étant donné que Ranbir Kapoor a été encordé pour jouer Rama, Yash était enthousiaste à l’idée de monter à bord. Cependant, son équipe lui a fortement déconseillé de le faire. Raavan est un personnage négatif du drame mythologique, c’est pourquoi l’équipe de l’acteur a estimé que ses fans ne seraient pas heureux de voir Yash jouer le rôle négatif même s’il s’agit d’un antagoniste aussi puissant que Ravana.

Yash, qui bénéficie d’un énorme nombre de fans, est devenu une sensation après son interprétation de Rocky Bhai dans KGF. Dans une précédente interview avec ETimes, l’acteur a déclaré qu’il devait faire très très attention aux sentiments de ses fans. Il a dit: « Ils sont très émotifs et ils ont tendance à réagir de manière excessive lorsque je vais contre leur volonté. » Yash est très conscient de ses fans et si ce rôle blessait les sentiments de ses fans, il préférerait le refuser plutôt que de l’accepter malgré le fait qu’il s’agisse d’un rôle puissant.

Plus tôt, Hrithik Roshan a été approché pour être Raavan dans le film, mais lui aussi a refusé l’offre. Reste maintenant à savoir quel acteur jouera le rôle de Raavan dans le film de Nitesh Tiwari.