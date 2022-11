La star du KGF, Yash, réagit aux séries de films critiquées pour violence, déclare “nous ne pouvons pas simplement prêcher de bonnes choses”

Bien que les films KGF dirigés par Yash aient été des succès massifs avec KGF Chapter 2 devenant le plus gros succès de l’année, gagnant environ Rs 1200 crore au box-office mondial, les films réalisés par Prashanth Neel ont également été critiqués pour un usage excessif de la violence.

Lors d’un récent événement, Naveen Kumar Gowda alias Yash a réagi à cette critique en disant que nous devons aussi embrasser le côté obscur de notre vie. Il a également révélé qu’il s’était inspiré de plusieurs acteurs légendaires pour incarner son personnage de Rocky Bhai dans les deux films.

S’exprimant lors du conclave d’India Today, l’acteur de Googly a déclaré : “Dans la vie, nous devons accepter les deux extrémités du spectre. Le côté obscur fait aussi partie de notre vie et nous devons l’embrasser. En tant que personnes créatives, nous devons présenter ce qui se passe. Les gens sont intelligents et intelligents. Nous prenons une liberté cinématographique. Je n’ai vu personne se battre contre 100 personnes. Il s’agit de comprendre ce qu’est la vie. En tant que personnes créatives, nous ne pouvons pas simplement prêcher de bonnes choses. Mais, nous avons besoin avoir une limite. Dans Rocky, on peut voir des bonnes et des mauvaises qualités. J’appellerais ça une qualité grise. Dans le film, je me moque même de la violence ».

La superstar de Kannada a partagé qu’Amitabh Bachchan, Rajinikanth et Kamal Haasan étaient quelques-uns des acteurs légendaires dont il s’est inspiré pour son personnage Rocky en ajoutant : “J’ai grandi en regardant des films, donc je ne peux pas dire que Rocky Bhai était tout à moi . Les films que j’ai regardés m’ont marqué. Tout dépend de ce que vous voulez utiliser. Parfois, cela vient naturellement. Vous découvrez les traits de caractère et le faites par vous-même. Je suis fan de Shankar Nag, Ambareesh, Dr . Rajkumar, Amitabh Bachchan, Rajinikanth, Kamal Haasan, les films de Clint Eastwood, et plusieurs autres stars.”

LIRE | Brahmastra 2: Ayan Mukerji ouvre sur les rumeurs de Yash, Ranveer Singh jouant Dev dans la suite de Ranbir Kapoor starrer

Pour les non-initiés, la rumeur disait que Yash avait été approché pour jouer le personnage du père de Ranbir Kapoor, Dev, dans la trilogie Brahmastra. Cependant, le producteur Karan Johar et le réalisateur Ayan Mukerji ont rejeté ces spéculations en déclarant qu’aucun autre n’a encore été finalisé pour jouer le rôle principal dans Brahmastra Part Two: Dev.