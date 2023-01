La star du KGF, Yash, jouera Raavan face à Ranbir Kapoor dans le Ramayana de Nitesh Tiwari ? Voici ce que nous savons

La star de KGF, Yash, est l’un des acteurs les plus connus du cinéma indien. Il a obtenu une grande fanfare du succès de son film pan-indien KGF basé sur Koral Gold Fields. L’année dernière, KGF 2 est sorti et il est devenu l’un des blockbusters. Après le succès du deuxième volet des reportages sur le film Kannada, Yash jouera Raavan dans son prochain film. Yash populairement connu sous le nom de Rocky, la mafia des gangsters se transformera en Raavan.

Si l’on en croit les rapports, Yash jouera Raavan dans l’ambitieux projet Ramayana de Nitesh Tiwari. Il jouera le rôle d’antagoniste face à Ranbir Kapoor qui aurait essayé Ram. Les fans attendent avec impatience de voir Yash en tant que Raavan dans l’opus magnum basé sur la mythologie hindoue. Plus tôt, Hrithik Roshan était censé jouer Raavan, mais il a refusé l’offre. Maintenant, les créateurs ont approché Yash pour jouer le rôle.

Une source proche de Pinkvilla a rapporté que Yash pourrait jouer Raavan dans Madhu Mantena et Ramayana de Nitesh Tiwari. La source a informé que Yash avait une certaine vision en tête et prévoyait de jouer un rôle de spectacle. L’acteur reçoit des scripts à travers les industries et a finalisé 4-5 scripts qui pourraient être ses prochains projets. Parmi ceux-ci, l’un est le réalisateur Ramayana de Nitesh Tiwari. Selon la source, Yash est très impressionné par la pré-visualisation du film et a eu des discussions et des réunions avec l’équipe. Dans les deux prochains mois, il prendra un appel sur son prochain projet immédiat.

Pour les non-initiés, le Ramayana a été annoncé en 2019 par Madhu Mantena et Nitesh Tiwari. Les créateurs tiennent à embarquer Yash et si l’acteur est d’accord, ce sera l’une des plus grandes collaborations du cinéma hindi. Ramayana réunira quelques acteurs de premier plan pour en faire un magnum opus.