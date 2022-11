La star du KGF, Yash, explique comment les gens du Nord se sont moqués des films du Sud : ils se disaient : « yeh kya action hai, udd raha hai sab »

La superstar de Kannada, Yash, est devenue une star pan-indienne avec son avatar bourré d’action en tant que Rocky Bhai dans la franchise KGF de Prashanth Neel. Le chapitre 1 de KGF et le chapitre 2 de KGF étaient pleins d’action et le public a partagé son amour et son appréciation de la même manière. Alors que les films du sud gagnent du terrain dans les régions du nord, Yash a expliqué comment les gens du nord se moquaient des films du sud.

Lors du India Today Conclave, Yash a déclaré qu’il y a dix ans, les films sudistes doublés étaient devenus très populaires dans le nord de l’Inde. Mais au départ, les gens ont commencé à les regarder avec une perspective différente et avaient des opinions différentes. “Les gens se moquaient des films du Sud. Ils disaient ‘yeh kya action hai, udd raha hai sab’ (c’est quoi cette action ? Tout vole !)”, a-t-il déclaré lors de l’événement.

Il a en outre ajouté que les gens se sont finalement accrochés à regarder des films du Sud et qu’ils ont commencé à comprendre cette forme d’art. Cependant, le problème majeur des films du sud était qu’ils étaient vendus au prix minimum et qu’ils étaient doublés de mauvaise qualité et mal présentés avec des noms amusants.

Yash a crédité Baahubali de SS Rajamouli et sa propre franchise KGF pour avoir changé la perspective des gens sur les films du sud. Il a dit que Baahubali a donné l’impulsion nécessaire et a brisé les barrières entre le nord et le sud. Il a ajouté que les gens ont maintenant commencé à remarquer les films du sud, ce qui était attendu depuis longtemps.

Après le succès massif de KGF 1 et KGF 2, Yash reprendra à nouveau son rôle de Rocky Bhai dans KGF 3. La scène finale du crédit de KGF 2 a également taquiné le public sur la partie 3 de la franchise. Cependant, Yash n’a vraiment pas envie de commencer à travailler sur KGF 3 pour le moment car il veut s’essayer à autre chose, dès maintenant.