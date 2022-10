La star du KGF, Yash, célèbre Diwali en famille, des photos réconfortantes deviennent virales

La star de KGF, Yash, aime la famille et croit qu’il faut chérir le moment avec ses proches. Contrairement à d’autres stars, qui organisent de somptueuses fêtes à Diwali, Rocky Bhai alias Yash a célébré la fête des lumières dans son propre petit monde, sa maison.

L’acteur a partagé un message contenant deux photos de l’acteur, de sa femme Ridhima Pandit et de leurs enfants (fils Yatharv et fille Arya) illuminant des étincelles et accueillant la nouvelle année. Yash a partagé le message avec ses souhaits pour les fans et a écrit : “Les moments qui comptent le plus… Joyeux Deepavali du nôtre au vôtre.”

Dans les 30 minutes suivant son téléchargement, le message de Yash a obtenu plus de 700 000 likes et plusieurs commentaires. Un utilisateur a écrit : “Rocky bhaiiiiii grand fan.” Un autre fan a écrit : “Monsieur, grand fan à vous… Joyeux diwali à vous et à votre famille.” Un internaute a écrit : “Hpy Diwali Rocky Bhai”. Un autre utilisateur a écrit : “Profitez du dewali avec votre famille broo.”

Né Naveen Kumar Gowda, Yash est devenu une véritable superstar pan-indienne après le succès retentissant de sa dernière sortie en salles, KGF Chapter 2, qui a battu des records au box-office, devenant le troisième film le plus rentable de l’histoire du cinéma indien derrière celui d’Aamir Khan. Baahubali 2 de Dangal et SS Rajamouli: la conclusion .

Début octobre, une photo devient virale sur Internet dans laquelle Yash est vu en train de poser avec le champion de F1 Lewis Hamilton, qui détient le record du monde de remporter le nombre maximum de titres de champion du monde à égalité avec le pilote de course allemand Michael Schumacher, au tactique installation de tir Taran Tactical, fondée par le tireur sportif américain et champion du monde Taran Butler. La photo a été partagée par Ryan Pettijohn qui travaille dans l’établissement. Il est également vu sur la photo avec l’actrice hollywoodienne Ella Balinska, qui a joué dans des films comme Resident Evil et Charlie’s Angels.

Après KGF, Yash sera bientôt vu dans le prochain sans titre de KVM Productions. Le chapitre 3 du KGF est également en préparation.