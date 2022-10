La star du Kentucky TikTok décroche le rôle de « CSI: Vegas » après s’être fait passer pour un cadavre pendant 321 jours

De TikTok à la télévision : Josh Nalley, originaire du Kentucky, a décroché le rôle de sa vie.

CBS a confirmé à Fox News Digital que Nalley apparaîtra dans un épisode de « CSI : Vegas » qui sera diffusé le jeudi 3 novembre.

“On trouve rarement un acteur aussi bien préparé pour jouer un cadavre que Josh”, a expliqué le showrunner de “Les Experts : Vegas”, Jason Tracey. “C’était un plaisir de le voir travailler.”

Tracey a ajouté: “C’est un pro de cette histoire de mort.”

REBA MCENTIRE RÉVÈLE ROMANCE AVEC ‘CSI: MIAMI’ STAR REX LYNN

Lundi était le premier anniversaire du premier TikTok “non vivant” de Nalley. Depuis ses débuts en octobre 2021, il a recueilli plus de 4 millions de likes sur l’application de médias sociaux et est devenu viral pour avoir fait le mort.

Mike Benson, président et CMO de CBS a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de moyens authentiques, innovants et engageants pour susciter plus d’intérêt pour nos émissions.

Il a poursuivi: “Pour notre série CBS Original CSI: Vegas, nous avons découvert que l’influenceur TikTok @Living_Dead_Josh était un fan de la série, nous voulions donc donner vie à son rêve d’une manière” tueuse “que nous seuls pouvions faire.”

Nalley a expliqué comment il avait reçu l’offre de “CSI : Vegas”.

“J’ai reçu un e-mail de CBS qui m’a dit qu’ils m’avaient vu sur TikTok et qu’ils voulaient m’offrir le rôle”, a déclaré Nalley à USA Today. “Au début, je n’y croyais pas, mais ils m’ont emmené en Californie.”

Nalley a poursuivi: “Il s’est avéré que Mario Van Peebles était le réalisateur de cet épisode, donc en plus d’être casté dans la série, j’ai aussi pu le rencontrer, ce qui était génial.”

Il a partagé avec le point de vente qu’au cours de l’année écoulée, il a publié ces vidéos dans le but de décrocher un rôle dans un “film ou une émission de télévision”. Les poses de l’homme de 42 ans changent rarement, il est allongé face contre terre sur les pelouses des gens, les parcs locaux et dans divers climats différents.

“Je n’aime pas parler devant la caméra, mais je peux rester allongé et faire comme si j’étais mort assez facilement”, a-t-il déclaré au point de vente. “Après avoir fait plus de 300 de ces messages, j’ai progressé et je me suis amélioré. Au début, vous pouviez me voir respirer, ou le faux sang avait l’air vraiment mauvais. Je me suis débarrassé de l’utilisation du sang et je me suis amélioré pour retenir mon souffle. “

‘JANE DOE MURDERS’ LA SPÉCIALISTE LÉGALE YOLANDA MCCLARY PARLE DES PLUS GRANDS MALNOMRES AU SUJET DE L’ENQUÊTE SUR LA SCÈNE DU CRIME

Lorsque Nalley a été transporté par avion à Los Angeles, les producteurs de CBS l’ont encouragé à poser “mort” devant la star du Hollywood Walk of Fame de Marg Helgenberger. Helgenberger joue le rôle de Catherine Willows dans la série.

“Ils voulaient que je pose à côté de [‘CSI’ legend] La star de Marg Helgenberger et m’avait demandé d’apporter une serviette pour m’allonger parce que ce trottoir est vraiment sale, mais j’ai oublié”, a-t-il expliqué.

“Donc, plutôt que de m’allonger face contre terre, je me suis en quelque sorte retourné sur le côté et j’ai fait le mort. Le truc, c’est que le trottoir était vraiment, vraiment chaud”, a ajouté Nalley.

Pour sa grande pause, la star de TikTok a passé deux heures dans une chaise de maquillage avant d’être sur une civière pour plusieurs prises.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Nous avons dû refaire une prise parce que j’avais mon téléphone dans ma poche et que j’avais oublié de l’éteindre”, a noté Nalley. “Bien sûr, c’était un télévendeur qui appelait. C’était plutôt embarrassant.”

Nalley, qui travaille comme gérant de restaurant, a partagé l’inspiration derrière ses vidéos.

“J’ai eu cette idée à l’origine après avoir vu une femme sur TikTok publier sur la sauce piquante, puis elle a reçu des offres d’un tas d’entreprises de sauce piquante”, a-t-il partagé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je pensais que si j’étais assez créatif pour jouer une personne non vivante, je pourrais attirer l’attention d’une émission de télévision ou d’une société de production de films, et que diriez-vous de cela, cela a fonctionné.”