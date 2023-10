La star du Kapil Sharma Show, Sugandha Mishra, et son mari Sanket Bhosale annoncent une grossesse ; le comédien affiche un baby bump dans des images adorables

Le spectacle Kapil Sharma a un énorme fan qui le suit. Chaque membre de l’équipe a une base de fans distincte. Sugandha Mishra faisait également partie du spectacle. Elle est connue pour son chant, son timing comique et ses talents de mimétisme. Sugandha Mishra s’est mariée avec Sanket Bhosale le 28 avril 2021. On les voit souvent partager des photos et des vidéos sur Instagram et divertir leurs fans. Sugandha bénéficie d’un énorme nombre de fans sur les réseaux sociaux.

Elle tient ses fans au courant de toutes les histoires importantes de sa vie. Elle a récemment partagé la plus grande nouvelle de sa vie. Elle s’est rendue sur Instagram pour annoncer sa grossesse avec d’adorables photos. Elle a été vue affichant son baby bump pendant que Sanket le tenait gentiment.

Partageant les photos sur Instagram, Sugandha a écrit : « Le meilleur est encore à venir… J’ai hâte de rencontrer notre nouvel ajout, veuillez garder votre amour et vos bénédictions. »

Jetez un œil au message de Sugandha :

Dès qu’elle a partagé la nouvelle, Gauahar Khan, Bharti Singh, Jay Bhanushali, Rajiv Adatia, Nakuul Mehta, Neha Kakkar, Karan V Grover et d’autres ont félicité le couple.