La star du JATP, Charlie Gillespie, tourne le nouveau film Deltopia alors que les fans attendent les nouvelles du renouvellement de la saison 2 de Julie et les fantômes

CHARLIE Gillespie est de retour derrière la caméra alors qu’il tourne le nouveau film Deltopia.

L’acteur de 22 ans est devenu célèbre en tant que Luke dans la populaire série Netflix Julie et les fantômes.

Instagram

Charlie Gillespie devrait jouer dans le nouveau film Deltopia[/caption]

Charlie joue Luke dans la série et s’occupe de la guitare principale et du chant dans The Phantoms.

Pendant ce temps, son dernier rôle le verra incarner le personnage de Jack dans Deltopia.

Le prochain film est une histoire de passage à l’âge adulte qui se déroule dans le sud de la Californie.

L’histoire suit un groupe d’amis sur une période de 24 heures alors qu’ils terminent leur dernier jour de lycée et se rendent à Santa Barbara pour la plus grande fête de leur vie.

Netflix

L’acteur est devenu célèbre dans Julie et les fantômes de Netflix[/caption]

Twitter

Les fans de Julie and the Phantoms sont désespérés pour une deuxième saison[/caption]

KAILEY SCHWERMAN/NETFLIX

Charlie joue Luke dans la série populaire[/caption]

Outre Charlie, le film mettra également en vedette Madison Pettis, Dylan Flashner et Luna Blaise.

Charlie et ses co-stars tournent actuellement le film alors que les fans attendent les nouvelles du renouvellement de la saison deux de Julie et les fantômes.

La série suit l’adolescente Julie – interprétée par Madison Reyes – qui découvre sa passion pour la musique et la vie avec l’aide d’un groupe d’adolescents de haut niveau.

Cependant, les garçons – connus sous le nom de The Phantoms – sont morts depuis 25 ans après avoir mangé des hot-dogs louches avant leur plus grand concert de tous les temps.

Instagram/charles_gillespie

Charlie est occupé à travailler sur le prochain film Deltopia[/caption]

Instagram/charles_gillespie

L’acteur incarne l’amour de Julie dans la série Netflix[/caption]





Heureusement, Julie est capable de les aider à devenir le groupe qu’ils n’ont jamais eu la chance d’être lorsqu’elle se rend compte qu’en chantant avec eux, d’autres personnes peuvent alors les voir aussi.

Bien que l’émission présente des moments comiques, elle traite également de la question du deuil, car Julie est toujours en train d’accepter la mort de sa mère lorsqu’elle rencontre le groupe.

Les téléspectateurs veulent désespérément que la série revienne sur Netflix, l’un d’eux disant: «Pourquoi @netflix n’a-t-il pas encore renouvelé Julie et les fantômes ?? Je veux une saison 2.

Un deuxième a partagé : « Julie and the Phantoms… a remporté 3 Emmy Awards et un prix de film MTV. Il est devenu n°1 partout dans le monde et l’album est devenu n°1 aussi. Pourtant aucune annonce de la saison 2 de @netflix. »