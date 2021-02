Richard Hammond pense que les manières et les salutations seront réécrites après l’assouplissement des verrouillages de Covid.

La star du Grand Tour, âgée de 51 ans, a déclaré que la distance sociale serait devenue si ancrée chez les gens une fois que les mesures de verrouillage seront levées que les gens hésiteront à revenir à la façon dont les choses étaient autrefois et continueront plutôt à éviter de se toucher.

Il prédit qu’il n’y aura plus de poignées de main lors de rencontres avec des collègues de travail et plus de câlins pour les amis proches.

Et les baisers aériens feront également partie du passé – mais elle dit aussi qu’il est plus qu’heureux de dire au revoir à toutes ces formes de salutation.







(Image: Getty Images)



Le Daily Mail cite Richard en disant: «Je pense que les poignées de main et les câlins sont faits – et cela ne m’a jamais vraiment dérangé.

«Je suis britannique – je n’aime pas le contact.»

la star continue: «Je suis contente de ne plus avoir à faire de baisers aériens, ce que j’ai toujours détesté.







(Image: Getty Images)



«J’ai peur de dire au revoir quand vous avez tous été à une fête ensemble et que vous devez serrer la main et embrasser des visages.

Semblant ravi de cette perspective, il a ajouté: «Je suis très heureux de ne pas faire ça.»

Le Grand Tour devrait revenir sur les écrans à un moment donné cette année – bien qu’il ne sache pas exactement quand.

Cependant, il a garanti que l’émission serait un retour en forme lorsque les caméras le suivront, Jeremy Clarkson et James May conduisant de vieilles voitures américaines à travers l’Écosse.

Il a dit à l’Express: «Je ne sais pas quand ça va se passer… mais je ne le fais jamais, alors…

«C’était vraiment nous, trois idiots, qui faisions ce que nous faisons. C’était super, vraiment agréable de tourner. Alors je pense que ça va être un spectacle formidable.