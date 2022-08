La star du golf revient pour remporter un prix de 18 millions de dollars

Rory McIlroy a remporté les titres du Tour Championship et de la FedEx Cup dimanche

Rory McIlroy a renversé un déficit de six coups pour chasser le numéro un mondial Scottie Scheffler et remporter le championnat du PGA Tour dimanche – remportant une troisième Coupe FedEx record et un salaire sympa de 18 millions de dollars dans le processus.

McIlroy a tiré un score de 66 au tour final à East Lake juste à l’extérieur d’Atlanta, qui a vu la carte nord-irlandaise 21 sous la normale pour le tournoi.

Cela a suffi pour lui donner une longueur d’avance sur le champion des Masters Scheffler, qui avait mené le peloton mais n’a terminé qu’un seul birdie lors d’un tour final 73 pour terminer à 20 sous le par. L’Américain a terminé à égalité au deuxième rang du tableau de direction avec le Sud-Coréen Sungjae Im.

La troisième victoire record de McIlroy en FedEx Cup et les richesses qui l’accompagnent font suite à une saison tumultueuse pour le golf.

Le sport a été décrit comme sombrant dans la “guerre civile” après le lancement de la série LIV Golf financée par l’Arabie saoudite, qui a braconné une liste croissante de noms de stars et a entraîné des sanctions de la PGA au milieu d’âpres querelles juridiques.

McIlroy, quadruple vainqueur majeur – avec l’icône du golf Tiger Woods – est devenu la plus grande pom-pom girl de la PGA dans la guerre publicitaire avec LIV Golf, et a utilisé sa victoire dimanche pour répéter son soutien.

« Je crois au jeu de golf. Je crois en cette tournée, en particulier. Je crois aux joueurs de cette tournée », McIlroy a déclaré lors de la remise du trophée.

“C’est le meilleur endroit au monde pour jouer au golf, sans exception, et j’ai joué partout.”

Le prix de 18 millions de dollars a fait grimper les revenus globaux de la tournée de McIlroy pour l’année à plus de 26 millions de dollars. En termes de carrière, les trois victoires de McIlroy en FedEx Cup lui ont rapporté 43 millions de dollars.

McIlroy et Woods ont récemment annoncé une nouvelle entreprise de golf soutenue par la PGA – “TGL” – qui sera lancée en 2024 et promet aux fans un nouveau “infusé de technologie” et format d’équipe basé sur le stade.