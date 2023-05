« Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La compétition pense que c’est normal, tout comme la fédération, et les adversaires l’encouragent », a déclaré Vinícius sur Instagram et Twitter. « La ligue qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano (Ronaldo) et (Lionel) Messi appartient désormais aux racistes… Mais je suis fort et je me battrai jusqu’au bout contre les racistes. Même si loin d’ici.