La star du football indien Renedy Singh fournit une assistance cruciale pour aider Manipur, frappé par Covid, à respirer

L’ancien maestro indien du milieu de terrain, Renedy Singh, travaille sans relâche pour arranger les bouteilles d’oxygène et aider son État d’origine, Manipur, à gagner la bataille contre la pandémie COVID-19. À son apogée, Renedy était connu pour sa capacité à mettre des balles parfaites pour les attaquants à l’intérieur de la surface. Son penchant pour «aider» lorsque les jetons sont à la baisse n’a pas changé même après une décennie d’avoir joué pour la dernière fois pour les Blue Tigers.

«C’est une période difficile pour tout le monde. Nos travailleurs de première ligne travaillent sans relâche. Il était grand temps que nous intervenions pour essayer d’aider de toutes les manières possibles », a déclaré Renedy citée par All India Football Federation.« Nous avons des amis de différents domaines tels que des médecins, des policiers, des agents de l’IAS, des hommes a rejoint la campagne pour essayer d’aider », a ajouté l’ancien capitaine de l’équipe nationale. «Les Manipuri, qui sont actuellement à l’étranger, ainsi que les gens du Manipur et de tout le pays se sont tous manifestés et contribuent de toutes les manières possibles. Nous essayons d’acheter des bouteilles d’oxygène et de les remettre à ceux qui en ont besoin et en particulier aux travailleurs de première ligne. « La réalité de terrain en ce moment dans l’État du nord-est donne une lecture sombre avec le taux de mortalité à la hausse. pas non plus d’aider les choses.

«Manipur est un peu coupé des autres endroits à cause de la pandémie. Notre gouvernement fait de son mieux, mais tout prend du temps. Nous avons 3 usines d’oxygène dans l’état mais la capacité n’est pas grande. Les hôpitaux ont également été incapables d’augmenter les lits d’oxygène. « » Notre premier objectif est de rassembler des bouteilles d’oxygène vides et pleines et de les fournir aux hôpitaux. L’acquisition de concentrateurs d’oxygène est également en cours. » Le besoin de bouteilles d’oxygène augmente de jour en jour, et assurer un débit régulier est l’objectif principal, ce qui signifie stocker plus de bouteilles pour l’avenir. «Les besoins en bouteilles sont d’environ 1 000 à 1 500 par jour. Le gouvernement de Manipur a centralisé tous les dons via un canal commun, le Fonds de secours COVID-19 du ministre en chef. Nous contribuons également à la même chose. »Une Renedy émue a appelé tout le monde à se manifester et à faire en sorte que l’État du nord-est ne soit pas confronté aux mêmes problèmes que les villes métropolitaines du pays.

«Nous avons lancé cette campagne il y a trois jours et la réponse a été remarquable. Il est difficile de faire un don pendant cette période difficile, mais si quelqu’un est dans un meilleur état, je lui demanderais de l’aider », a-t-il déclaré.

