La star du football exilée de l’équipe nationale après avoir choisi de rester en Russie

Le Norvégien Mathias Normann est fortement lié à un transfert au Dynamo Moscou

Le footballeur norvégien Mathias Normann a été informé qu’il ne serait pas considéré pour la sélection de l’équipe nationale de son pays après avoir opté pour un transfert dans un nouveau club russe.

Normann, 26 ans, devrait être prêté par Rostov aux rivaux de la Premier League russe, le Dynamo Moscou, selon des informations.

Le transfert proposé n’a pas été bien accueilli en Norvège, où les responsables ont été irrités par la décision du milieu de terrain de rester en Russie.

Un communiqué de la Fédération norvégienne de football (NFF) a déclaré lundi que le manager de l’équipe nationale, Stale Solbakken, avait informé Normann qu’il serait exclu de toute considération pour la prochaine équipe, à tout le moins.

Landslagssjef Ståle Solbakken har i ettermiddag informert Mathias Normann at han ikke er aktuell for neste landslagssamling ettersom han nå har signert for ny russisk klubb. https://t.co/nvgVv0Jp32 – NorgesFotballforbund (@nff_info) 5 septembre 2022

La présidente de la NFF, Lise Klaveness, a ajouté : « A la base, ce n’est pas le rôle de la fédération d’avoir un avis sur la sélection des clubs des joueurs de l’équipe nationale, mais nous sommes maintenant dans une situation extraordinaire.

“L’ensemble du football norvégien et européen s’accorde pour faire pression sur la Russie en tant que partie belligérante, qui a également utilisé très activement les positions de pouvoir dans le sport.

« Toutes les équipes russes sont interdites de compétitions sportives internationales. Stale et moi sommes d’accord sur le fait que Normann ne peut pas représenter la Norvège lorsqu’il joue pour un nouveau club russe.

Sélectionné 12 fois par son pays, Normann a passé la saison dernière en prêt à l’équipe anglaise de Norwich City lors d’une campagne de Premier League qui s’est soldée par une relégation.

Il avait été lié à un transfert de prêt à Lecce en Italie en août avant que le transfert n’échoue.

S’adressant à la chaîne de télévision norvégienne TV2, Normann a expliqué sa situation et a souligné que le sport devait rester en dehors de la politique – même s’il ne tolère pas les actions de la Russie en Ukraine.

« C’est assez simple. À ce jour, c’est la meilleure opportunité sportive que j’ai », a déclaré Normann, qui avait précédemment semblé exclure un retour en Russie.

“S’il y a une chose que j’ai apprise dans ma carrière, c’est qu’on ne mélange pas la politique et le football. Je vais là-bas pour jouer au football et j’en suis content…

“Il y a eu de l’intérêt de partout, mais c’était la meilleure opportunité sportive que j’ai eue.

« Je préférerais ne pas retourner à Rostov, qui est plus proche de la frontière avec l’Ukraine. C’est plus sûr et un club beaucoup plus grand à Moscou », a ajouté la star, qui est évaluée à 10 millions d’euros (9,95 millions de dollars) par Transfermarkt.

Normann n’est pas le seul footballeur à être banni de l’équipe nationale de son pays après avoir choisi de rester en Russie.

Le défenseur polonais Maciej Rybus a subi le même sort après avoir signé pour le Spartak Moscou avant la nouvelle saison, et le joueur de 33 ans ne sera pas considéré pour la sélection de l’équipe de la Coupe du monde 2022.

Dans d’autres sports, les fédérations de hockey sur glace de Lettonie, de Suède et de Finlande ont toutes déclaré que les joueurs qui continuent de concourir dans la KHL basée en Russie ne figureront plus dans l’équipe nationale.