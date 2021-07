La star du football espagnol Marcos Llorente étourdit sa petite amie avec une proposition sur le terrain

Les grands gestes et l’élément de surprise aident tous les deux lors de la proposition de mariage. Poser la grande question de cette manière aide non seulement à recevoir une réponse favorable, mais fournit également une belle histoire. Cependant, la proposition dans l’arène peut être surestimée à moins que vous ne soyez l’un des joueurs. Marcos Llorente s’est fiancé d’une manière dont d’innombrables fans de l’Atletico Madrid et des millions d’autres ne font que rêver.

Le milieu de terrain espagnol a choisi l’endroit idéal pour proposer à sa petite amie Patricia Noarbe lorsqu’il s’est installé et l’a surprise au Wanda Metropolitano sous prétexte de regarder une vidéo spéciale avant de proposer de manière romantique à Noarbe et de lui demander sa main en mariage. Llorente a invité Noarabe, qui est une sensation des médias sociaux, à la capacité de 68 000 du club, avant qu’un représentant du club ne leur suggère de regarder d’abord un clip vidéo sur les choses qui comptent vraiment.

Après que le couple eut montré un clip du meneur de jeu l’année dernière à l’Atletico Madrid, les écrans du stade du club se sont illuminés d’un montage de photos du temps passé ensemble, avant que Lllorente ne se mette à genoux pour demander le hochement de tête de Noarbe. Partageant les images du couple s’embrassant sur le gazon, Llorente s’est rendu sur Instagram pour le dire à ses 2,3 millions de followers. « Il n’y a pas de meilleur partenaire de vie », a déclaré la star de l’Atletico en légende de l’adorable vidéo.

Heureusement, un Noarbe ému a accepté son offre et le futur marié l’a embrassé et célébré sur le terrain. Elle a en outre été surprise lorsque la famille et les amis qui s’étaient déguisés pour l’occasion ont organisé une célébration de fiançailles pour eux.

Pendant ce temps, Llorente dans sa première campagne a terminé une année réussie au club de la Liga, il a marqué le vainqueur qui a éliminé les tenants du titre Liverpool de la Ligue des champions. Il est également devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe de Diego Simeone aux côtés de Jan Oblak et Luis Suarez lors de leur premier titre de Liga en sept ans.

