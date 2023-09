La star du football espagnol accuse la Fédération de menacer les vainqueurs de la Coupe du monde féminine

MADRID (AP) — Certains des joueurs espagnols vainqueurs de la Coupe du monde ont commencé à se présenter au camp d’entraînement mardi, même s’ils ne voulaient pas être appelés pour l’équipe nationale alors qu’ils luttaient pour des changements au sein de la fédération de football.

Les médias locaux ont montré certains des joueurs arrivant à l’hôtel où l’équipe séjournera à Madrid, leur arrivée survenant un jour après que le nouvel entraîneur Montse Tomé ait ignoré leur décision de ne pas jouer jusqu’à ce que leurs demandes de réforme de la fédération soient satisfaites.

Les joueurs ont déclaré lundi dans un communiqué qu’ils avaient été surpris par l’appel et qu’ils n’avaient pas l’intention de mettre fin à leur boycott, mais ceux qui ne se présenteraient pas risqueraient d’enfreindre la loi espagnole sur le sport qui oblige les athlètes à répondre à l’appel. des équipes nationales, sauf circonstances qui les empêchent de jouer, comme une blessure.

Il s’agit du dernier chapitre embarrassant du football espagnol dans une crise déclenchée par l’ancien président de la fédération Luis Rubiales embrassant la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres après que l’Espagne a remporté la Coupe du monde féminine le mois dernier.

Images de sport en Eurasie via Getty Images

Hermoso, qui a déclaré qu’elle n’avait pas consenti au baiser lors de la cérémonie de remise des prix, a accusé la fédération d’avoir tenté d’intimider les joueurs en les choisir pour l’équipe nationale même s’ils ont demandé à ne pas être rappelés.

Elle a déclaré mardi dans un communiqué que la décision de la fédération d’appeler près de la moitié des 39 joueurs qui avaient déclaré qu’ils ne joueraient pas pour l’équipe nationale en guise de protestation était « une preuve irréfutable » que « rien n’a changé ».

Les joueuses avaient clairement fait savoir qu’elles ne reviendraient pas tant que leurs demandes de changement significatif et de nouvelle direction au sein de la fédération n’auraient pas été satisfaites, mais Tomé a sélectionné mardi 15 des joueuses qui ont aidé l’Espagne à remporter sa première Coupe du Monde Féminine le mois dernier.

Tomé a laissé Hermoso hors de la liste « comme moyen de la protéger », a-t-elle déclaré.

« Me protéger de quoi ? » dit Hermoso. « Une affirmation a été faite selon laquelle l’environnement au sein de la fédération serait sûr pour que mes collègues puissent y revenir, mais lors de la même conférence de presse, il a été annoncé qu’ils ne m’appelaient pas pour me protéger. »

Tomé a déclaré qu’elle avait parlé à Hermoso et aux autres joueurs et qu’elle était confiante qu’ils se présenteraient tous au camp d’entraînement mardi.

L’annonce de l’équipe était initialement prévue vendredi mais a été reportée car aucun accord n’a été trouvé avec les joueurs.

Le ministre espagnol par intérim de la Culture et du Sport, Miquel Iceta, a déclaré mardi que le gouvernement tenterait d’aider à trouver une solution à cette impasse.

« Nous demandons à la fédération de remédier aux insuffisances de cette convocation anormale et de modifier les structures fédératives afin qu’elle devienne un espace de sécurité, de compétitivité et de professionnalisme auquel les joueurs et tous les Espagnols ont droit », a déclaré Iceta aux médias locaux. « Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est continuer à commettre des injustices et à nuire à des joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et remporté un titre mondial pour la première fois de l’histoire. »

Le gouvernement a déclaré qu’il discutait avec les joueurs et que le président du Conseil des sports du pays – la plus haute autorité sportive du gouvernement – ​​devait les rencontrer mardi.

Lundi, la fédération a publié un communiqué dans lequel elle a réitéré publiquement aux joueurs son engagement en faveur de changements structurels.

« Les gens qui nous demandent maintenant de leur faire confiance sont les mêmes qui ont divulgué la liste des joueurs qui ont demandé à NE PAS être convoqués », a déclaré Hermoso. « Les acteurs sont convaincus qu’il s’agit là d’une nouvelle stratégie de division et de manipulation visant à nous intimider et à nous menacer de répercussions juridiques et de sanctions économiques. »

Les joueurs ont déclaré lundi qu’ils étudieraient les conséquences juridiques possibles s’ils ne se présentaient pas au camp d’entraînement, mais ont déclaré qu’ils pensaient que la fédération ne pouvait pas les forcer à rejoindre l’équipe. Ils ont fait valoir que la convocation n’avait pas été effectuée conformément aux règlements en vigueur de la FIFA et que certains joueurs, notamment ceux à l’étranger, ne pourraient pas se présenter à temps.

« Je veux une fois de plus montrer mon plein soutien à mes collègues qui ont été pris par surprise et contraints de réagir à une autre situation malheureuse provoquée par les personnes qui continuent de prendre des décisions au sein (de la fédération) », a déclaré Hermoso. « C’est pourquoi nous nous battons et pourquoi nous le faisons de cette manière. »

Parmi les revendications des joueurs figurait la démission du président par intérim Pedro Rocha et la refonte du staff de l’équipe féminine.

L’année dernière, 15 joueurs se sont rebellés contre l’ancien entraîneur Jorge Vilda pour réclamer un environnement plus professionnel. Tomé, assistante de Vilda à la Coupe du Monde, a inclus dans sa première liste certains des joueurs rebelles.