La star du football écossais rejoint la Casa Amor de Love Island pour essayer de voler les filles des gars de la villa

Une star du football écossais se dirige vers Casa Amor dans le but de faire s’égarer les filles.

Les patrons de Love Island ont recruté Ouzy See, 28 ans, d’Édimbourg – le troisième footballeur de la série.

Ouzy See se dirige vers Casa Amor

Le joueur de 28 ans est aussi mannequin

Les patrons espèrent que des étincelles voleront avec Ella

Hunky Ouzy joue pour l’équipe écossaise de la Ligue 1, le FC Edinburgh, et est signé dans la même agence de mannequins qu’Ella, qui est actuellement en couple avec Tyrique.

Une source a déclaré à MailOnline : « Ouzy est beau, charmant et cherche à s’installer… il est donc tout ce que les filles recherchent et plus encore.

« Les producteurs espèrent qu’il fera tourner les têtes et ils prédisent que des étincelles voleront entre lui et Ella, étant donné qu’il est certainement son genre.

« Ella sait que Tyrique sera tenté par les arrivées de Casa Amor, il est le plus grand flirt de la villa, et il n’y a aucune raison pour qu’elle ne poursuive pas d’autres options. »

Tyrique est en couple avec le mannequin Ella depuis le premier jour et a récemment déclaré qu’il voulait qu’ils soient « fermés ».

La paire a été mêlée à de nombreuses rangées tout au long de la série et Ella a été laissée en larmes à plusieurs reprises.

Tyrique est un footballeur semi-professionnel qui joue pour le Lewes FC.

Scott était gardien de but pour le Shelbourne Football Club avant de rejoindre la série.

Pendant ce temps, The Sun a raconté hier comment Amber, la fille de l’ex-star du football de Chelsea, Dennis Wise, a également rejoint Casa Amor.

Amber sera rejointe par une foule de nouveaux candidats masculins et féminins lorsqu’elle entrera dans la deuxième villa de Majorque, avec une chance de gagner le prix de 50 000 £ de l’émission ITV2.

Il est peu probable que Tyrique soit satisfait de la nouvelle arrivée

Ouzy est aussi footballeur