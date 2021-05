La star du football de la Juventus De Ligt revient sur le refus du vaccin Covid malgré le fait que « vous devriez être en charge de votre propre corps »

Le prodige défensif de 21 ans, qui devrait être la pièce maîtresse de la ligne de fond néerlandaise aux Championnats d’Europe de cet été en l’absence du défenseur totémique de Liverpool Virgil van Dijk, était l’un des nombreux footballeurs à contracter Covid-19 en Serie A ce saison après avoir été testé positif au virus en janvier.

Malgré l’infection l’obligeant à manquer deux matchs, De Ligt aurait déclaré qu’il ne souhaitait pas prendre le vaccin Covid-19 avant l’Euro 2020, malgré les risques potentiels de manquer des matchs cruciaux dans le tournoi de quatre semaines qui est prévu pour le coup d’envoi le mois prochain s’il souffre d’une infection répétée.

S’adressant à ESPN, De Ligt a confirmé qu’il était l’un des nombreux membres de l’équipe néerlandaise à refuser de recevoir le jab.

« Je n’ai pas fait de vaccination – ce n’est pas obligatoire« , a déclaré De Ligt. « Je pense que tu devrais être responsable de ton propre corps. Le risque d’infection est toujours là. J’essaie d’entrer en contact avec le moins de personnes possible en dehors de l’équipe nationale néerlandaise. »

L’entraîneur des Pays-Bas Frank de Boer a déclaré que De Ligt faisait partie des six membres de son équipe à refuser le vaccin.

« Nous avons toujours dit à KNVB [Dutch FA] que les personnes qui ont le plus besoin du vaccin devraient le recevoir en premier, a-t-il déclaré cette semaine.

« C’est arrivé et maintenant nous pensons que cela pourrait être un choix de nous vacciner. Ces derniers jours, cela a été possible sur une base volontaire.

« Je pense qu’environ six joueurs ne l’ont pas fait. Ce n’est pas un problème non plus, car vous devez savoir par vous-même si vous avez une chance. J’ai dit que je le ferais, mais au final c’est le choix de la personne et il faut respecter ça. »

Dans ma récente interview, je n’ai pas été clair dans ma réponse. Afin de dissiper tout doute : je suis absolument favorable à la vaccination COVID-19 et la prendrai dès que possible. — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) 29 mai 2021

Cependant, dans les heures qui ont suivi la publication de l’interview, De Ligt a réagi à l’incandescence en ligne de sa prétendue hésitation face au vaccin et a nié qu’il était un « négationniste du vaccin ».

« Dans ma récente interview, je n’ai pas été clair dans ma réponse. Afin de dissiper tout doute : je suis absolument favorable à la vaccination COVID-19 et la prendrai dès que possible, a-t-il tweeté samedi soir.

Les commentaires modifiés de De Ligt contrastent clairement avec ceux qui lui sont attribués par ESPN, mais se sont néanmoins avérés être un sujet brûlant de débat sur les réseaux sociaux.

Le fait est que des gens comme lui ne gardent pas le virus en vie et lui donnent une chance de muter en un brin bien pire qui pourrait éventuellement tuer des jeunes de 22 ans en bonne santé et rendre tous les vaccins que 90% de la planète prennent sans valeur ? – Emmett.J.Everest (@EmmettEverest) 29 mai 2021

C’est un choix personnel, mais je pense aussi qu’il ne devrait pas être autorisé à participer au tournoi. – Alex Ryde (@ADRyde2) 29 mai 2021

Devrait parler à Kai Havertz de la façon dont la covid/long covid peut affecter un footballeur. Vous n’êtes pas dans une meilleure position simplement parce que vous êtes jeune et en forme. – Andy Nguyen (@a_nguyen14) 29 mai 2021

Près de 1,5 milliard de doses des différents vaccins Covid-19 ont été administrées à ce jour dans le monde. Dans de rares cas, certaines personnes ont manifesté des réactions au jab, notamment des caillots sanguins potentiellement mortels.

Les professionnels de la santé ont déclaré que les risques de ne pas recevoir le vaccin dépassent de loin ceux de le prendre – et que l’acceptation massive du vaccin est cruciale pour vaincre le virus et ramener la vie à la normale.

Les commentaires de De Ligt sur le vaccin interviennent un jour après que la star du rugby anglais Henry Slade a annoncé une réticence apparente similaire à recevoir le vaccin, déclarant au Telegraph qu’il « pas envie« .

Peu de temps après, une déclaration est apparue sur le site Web de l’équipe de Slade, Exeter Chiefs, dans laquelle ses commentaires sur le vaccin ont été clarifiés pour dire qu’il était « en aucun cas offrir des conseils au grand public sur les avantages et les inconvénients du programme de vaccination. »

