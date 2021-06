La star du football Chris Smalling « a vu un OVNI fou dans le ciel mais n’avait pas pris de champignons magiques », promet sa femme modèle « abasourdie »

Covergirl Smalling, qui est surtout connue au Royaume-Uni pour ses séances photo seins nus dans les journaux à sensation et les magazines pour hommes, a exprimé sa stupéfaction après que l’objet non identifié ait survolé la paire avant de retourner dans le ciel pendant au moins une heure avant de devoir quitter la scène.

La pin-up glamour sidérée a insisté sur le fait qu’elle n’avait « rien à gagner de tout cela » en décrivant l’anomalie « massive et totalement silencieuse » dans le ciel nocturne, affirmant que c’était « comme deux rectangles 3D séparés tournant l’un autour de l’autre avec de faibles lumières se déplaçant sur les bords. »

« OK, donc je promets que nous n’étions pas sur des champignons magiques ou quoi que ce soit, mais moi et [Smalling] vu l’OVNI le plus fou la nuit dernière », la mère d’un enfant a déclaré à son compte Instagram plus de 39 000 abonnés.

« [It was] pas comme une observation rapide de quelques secondes dans le ciel qui aurait pu [been] un avion.

« Nous aurions pu l’avoir devant la caméra quand il passait devant nous car c’était clair à voir, mais nous étions tous les deux trop abasourdis pour sortir nos caméras, et nous ne voulions pas détourner le regard et manquer quoi que ce soit.

« Cela ne ressemblait pas à vos observations d’OVNI typiques. C’était totalement silencieux. Fou.

« Pour mémoire, ce n’était pas un drone à 100 milliards de pour cent. C’était massif et très sophistiqué avec de faibles lumières tout autour du bord.

« C’était aussi une forme étrange, pas comme celle d’un drone. Fou, je sais. Ce n’était pas non plus un avion ou quelque chose comme ça. C’était silencieux. Même les drones sont bruyants. »

Répéter certaines de ses descriptions tout en acceptant qu’une partie de son auditoire « Je pense probablement que je suis fou », la femme de 35 ans a semblé contredire son évaluation de l’objet comme étant de grande taille.

« Il était trop petit pour être filmé lorsqu’il est resté stationné dans le ciel, même si Chris pouvait le voir tourner avec des lumières clignotant autour de lui », elle a dit.

« Je ne pouvais voir que les lumières extérieures à ce stade car mes yeux ne sont pas aussi bons. Quelqu’un a-t-il vu quelque chose de similaire? C’est difficile à expliquer car c’était bien camouflé. »

Certains fans n’ont pas pu résister à l’occasion de se moquer de son mari, qui a rejoint l’équipe de Serie A Roma de Manchester United l’année dernière pour un montant pouvant atteindre plus de 24 millions de dollars.

« C’est un ballon que Smalling essayait de passer », en a écrit un, tandis qu’un autre a affirmé qu’il s’agissait de l’un des coups francs ratés de l’ancien coéquipier de United, Fred.

« Jose va te faire ça, » a écrit un joker.« C’est José qui gare son vaisseau spatial ».

Ces remarques faisaient référence à l’ancien manager de Smalling, Jose Mourinho, avec qui il retrouvera lorsque le supremo des Spurs récemment supprimé prendra le relais au Stadio Olimpico de manière imminente, après avoir expédié Smalling d’Old Trafford pendant son mandat de patron de United.

Avant de perdre 6-2 contre United en demi-finale de la Ligue Europa la saison dernière, Smalling et sa famille ont défrayé la chronique lorsque leur maison a été cambriolée en avril.

Des montres et des bijoux de luxe ont été volés alors que la célébrité végétalienne a été forcée de remettre des objets à trois hommes armés aux premières heures du matin avant que les voleurs ne fuient la propriété.

« Bien qu’encore un peu secoué, ma famille va bien » écrivit ensuite sa femme. « Mon mari a très bien géré la situation.

« Je voudrais juste suggérer que ceux qui vivent leur vie comme ces voleurs, qui sont entrés dans notre chambre à 4 heures du matin en pointant des armes sur nos têtes, repensent leurs choix dans la vie et vivent d’une manière plus respectable et consciente comme de vrais hommes, pas des rats – irrespectueux envers les rats, je sais.

« Je soupçonne que votre vie n’a pas été facile, mais il y a toujours un autre moyen. Un moyen qui mènera à des bénédictions et non à un karma qui vous mord le cul, ce que je n’en doute pas.

« Et pour mémoire, quiconque envisage de revenir près de moi et de ma famille, nous n’avons plus de bijoux ni de montres et n’avons plus l’intention d’en acheter.

« Si vous nous voyez porter quoi que ce soit, c’est probablement faux. Alors ne vous embêtez pas. »