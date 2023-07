La star du football américain Megan Rapinoe annonce sa retraite

L’attaquante américaine Megan Rapinoe marque un but lors du match de football en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine France 2019 entre l’Espagne et les États-Unis, le 24 juin 2019, au stade Auguste-Delaune de Reims, dans le nord de la France.

La joueuse de football américaine Megan Rapinoe annoncé samedi elle prendra sa retraite du sport à la fin de la saison 2023 de la National Women’s Soccer League.

« C’est avec un profond sentiment de paix et de gratitude que j’ai décidé que ce serait ma dernière saison à jouer à ce beau jeu. Je n’aurais jamais pu imaginer comment le football façonnerait et changerait ma vie pour toujours », a écrit Rapinoe dans un Publication Instagram Samedi.

Joueur décoré et bien-aimé, Rapinoe a marqué 63 buts en carrière avec 73 passes décisives. Elle a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2012 et est double championne de la Coupe du monde. Sa performance à la Coupe du monde 2019 lui a valu le Meilleure Joueuse FIFA 2019 et Ballon d’Or Féminin 2019.

Rapinoe, qui est devenu gay en 2012, a également été un défenseur actif de la communauté LGBTQ, de l’égalité des sexes et du droit de vote. Elle a été la première joueuse de football à recevoir la Médaille présidentielle de la liberté en 2022, et elle figurait sur la liste des femmes de l’année 2023 du TIME.

« J’ai pu avoir une carrière incroyable, et ce jeu m’a amené partout dans le monde et m’a permis de rencontrer tant de gens incroyables », a déclaré Rapinoe dans un communiqué à Football américain. « Je suis incroyablement reconnaissant d’avoir joué aussi longtemps, d’avoir autant de succès que nous l’avons été et d’avoir fait partie d’une génération de joueurs qui ont sans aucun doute mieux quitté le jeu qu’ils ne l’ont trouvé. »

Rapinoe disputera sa dernière Coupe du monde cet été et terminera la saison avec son club de longue date OL Reign. Son club a déclaré qu’il rendrait hommage à Rapinoe et à son « illustre carrière » lors de son dernier match de la saison régulière le 6 octobre.