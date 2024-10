La star du film The Apprentice affirme que les critiques de Trump « inspirent la violence »

L’ex-président a tenté de bloquer la récente sortie de The Apprentice, qui a eu lieu moins d’un mois avant l’élection présidentielle américaine.

Les stars d’un film récemment sorti sur Donald Trump, les acteurs Jeremy Strong et Sebastian Stan, ont déclaré à la BBC qu’ils étaient préoccupés par la violence suscitée par les critiques du candidat à la présidentielle américaine à l’égard du film.

Trump a également affirmé que le film était « faux » et qu’il s’agissait d’un « travail de hache » sorti juste avant le vote du 5 novembre « pour tenter de nuire » à sa campagne.

Les protagonistes du film ont défendu l’exactitude historique du film dans une interview avec l’émission Today de BBC Radio 4.

Strong, lorsqu’on lui a demandé au cours de l’interview s’il ressentait de la peur ou de l’inquiétude à l’idée d’être dans le film, a répondu : « Ce n’est qu’hier que j’ai ressenti un sentiment de précarité et de danger et d’être dans la ligne de mire du moment. « .

Il a déclaré que Trump ciblant l’écrivain du film Gabe Sherman – le qualifiant de « voyou » et remettant en question ses références – avait déclenché un afflux de haine.

« Hier [Sherman] a été bombardé de menaces, de menaces de mort et de haine antisémite », a déclaré Strong.

Strong a souligné l’utilisation par Trump des mots « racaille humaine », qui, selon l’acteur, « sont un terme utilisé par Hitler et Staline » et d’autres dictateurs.

Stan, quant à lui, a déclaré que les commentaires étaient « une source de division. Cela inspire la violence, une menace ».

« Beaucoup de gens, grâce à lui, estiment qu’ils ont la permission de se comporter comme des animaux, et tout ce que nous avons certainement essayé de faire, c’est d’inspirer une conversation… envers une personne qui se dit le leader du monde libre et qui va se présenter à la présidence. »

The Apprentice se déroule dans les années 1970 et 80, lorsque Trump, joué par Stan, commençait à se faire un nom en tant qu’homme d’affaires à New York.

Le film se concentre sur la relation de Trump avec l’avocat et mentor Roy Cohn (joué par Succession’s Strong), qui a inculqué certaines valeurs à Trump, comme ne jamais admettre sa défaite.

Les deux acteurs ont noté que les recherches approfondies du film étaient « fondées sur des documents historiques ».

« C’est un film, mais je pense que c’est un film responsable », a déclaré Strong. « Je pense que nous recherchions tous la véracité. Nous n’essayions pas de vilipender Trump, et je pense que beaucoup de gens pensent que c’est la seule raison pour laquelle nous ferions ce film. »

L’acteur a ajouté qu’il pensait que « l’art est censé dire la vérité au pouvoir ».

Le scénariste du film, Sherman, avait déclaré plus tôt cette semaine lors de la première à Londres qu’il était « heureux que (Trump) prête attention au film. Cela signifie que cela touche une corde sensible ».