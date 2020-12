Ce ne serait pas Noël sans un film festif au goût de fromage rempli d’amour, de convoitise et de chagrin déchirant.

Mais souvent, les émotions romantiques se répandent dans la vraie vie pour les stars de certains de nos films festifs les plus appréciés.

Des béguin dévorants à la convoitise de toute une vie et à une « relation » réelle, des films de Noël tels que Love Actually, The Holiday et Gremlins ont laissé leurs stars ressentir toutes les sensations …

Gremlins – amour non partagé

Outre le débat annuel sur la question de savoir s’il s’agit ou non d’un film de Noël, le film de 1984 mettant en vedette Zach Galligan en tant que fier propriétaire de Gizmo the Mogwai est déployé chaque année.







(Image: Corbis / Warner Brothers)



Heartthrob Zach n’avait que 19 ans lorsqu’il a décroché le rôle de commis de banque Billy Peltzer, et sa romance à l’écran avec Kate Beringer (jouée par Phoebe Cates) a fait parler tout le monde.

Pour commencer, Zach n’a obtenu le rôle que parce que Steven Spielberg pouvait dire qu’il était « déjà amoureux » de sa co-star « magnifique et rêveuse ».







(Image: Warner Brothers)



Il a déclaré au Daily Mail: «Je la connaissais déjà en auditionnant ensemble à New York sur un autre projet et j’avais un énorme coup de cœur pour elle.

« Elle était mannequin à 17 ans et très sophistiquée et j’étais à peine entrée dans le monde des adultes alors qu’elle traînait déjà avec Andy Warhol et allait dans tous les clubs et des trucs comme ça. »

Zach a toujours espéré qu’il aurait sa chance avec l’objet de ses affections, mais elle avait malheureusement d’autres idées et a ensuite épousé Kevin Kline.

« Je pense que Phoebe m’aimait beaucoup en tant que personne, mais je ne pense pas qu’elle avait un intérêt romantique pour moi plus que vous n’auriez un intérêt romantique pour un enfant d’université, » pensa-t-il.

« Elle avait un faible pour les hommes plus âgés, donc il n’est pas surprenant qu’elle ait épousé Kevin Kline, qui a 15 ans son aîné. »

L’amour en fait la luxure









La comédie romantique de 2003 a suivi plusieurs couples alors qu’ils étaient aux prises avec le mariage, l’amour des chiots et la trahison déchirante.

Et l’ambiance des coulisses était tout aussi romantique, avec non pas un mais deux membres de la distribution ayant un énorme béguin pour leur partenaire à l’écran.

La première était Martine McCutcheon, qui, fraîchement originaire d’EastEnders, avait grandi avec une chose importante pour Hugh Grant.

Dans le film, le personnage de Martine, Natalie et son patron du Premier ministre, interprété par Hugh, se retrouvent enfin derrière le rideau de la pièce de théâtre de sa nièce. Il y avait aussi des rumeurs sur une romance loin des caméras.

Et pour Martine – qui avait admis qu’ils utilisaient des langues pour le snog – c’était un rêve devenu réalité.

« C’était juste un moment tellement incroyable, incroyable parce que, vous savez, un, j’ai pu embrasser l’amour de ma vie à l’écran! » dit-elle à Metro.co.uk.

«Je l’avais vu grandir et j’étais absolument amoureux de lui, et il y avait ce public qui était aussi choqué que moi que j’étais dans cette position.

« Donc, c’était plutôt un moment de pincement. C’était assez incroyable. »







(Image: Alamy Stock Photo)



Pendant ce temps, Olivia Olsen, 11 ans, qui jouait l’écolière Joanna, était éperdue par l’acteur Thomas Brodie-Sangster, dont le personnage Sam était ironiquement amoureux du sien.

Leur premier baiser à l’aéroport était en fait le premier baiser d’Olivia, et elle était terrifiée.

«J’étais très nerveuse parce que j’avais un peu le béguin pour Thomas à l’époque et j’étais aussi inquiète parce que j’étais plus grande que lui», a-t-elle admis.

Le « couple secret » des vacances







(Image: Rex)



Le classique de Noël de 2006 a vu Graham Simpkins (Jude Law), éditeur de livre veuf et père célibataire, tomber éperdument amoureux de la patronne stressée de la bande-annonce du film Amanda Woods (Cameron Diaz).

Et la romance du couple génétiquement béni se serait répandue hors écran, Cameron admettant qu’elle était « tombée amoureuse » de lui.

«Tout le monde a une idée préconçue sur Jude qui ne correspond pas à la réalité», avait-elle déclaré au Sunday Mirror à l’époque.

« Le personnage qu’il joue dans The Holiday lui ressemble beaucoup. Il est charismatique, amusant, ouvert et charmant. Il est très facile de tomber amoureux de lui. »

Cameron était célibataire à l’époque après s’être séparé de Justin Timberlake, tandis que les fiançailles de Jude avec Sienna Miller avaient également pris fin.

Et en 2007, des rapports ont affirmé que Jude s’était rendu aux États-Unis pour passer du temps à connaître Cameron.

«Cameron et Jude se sont vraiment liés en travaillant ensemble, mais maintenant cette amitié s’est transformée en romance», a déclaré une source à l’époque.







(Image: REUTERS)



«Jude prévoit de l’emmener à une série de dîners cette semaine et de passer du temps à sortir.

« Ils se sont beaucoup amusés en créant The Holiday et c’est la clé de leur relation. »

Il y avait juste un problème qui se dressait sur le chemin, a déclaré l’initié, et c’était leur refus apparent de s’engager.

« Ils ont tous deux souffert de chagrin d’amour dans le passé et ne veulent pas se lancer dans quelque chose de trop sérieux trop rapidement », a ajouté la source.

Leur « romance » a apparemment échoué, Cameron étant plus tard lié à P Diddy. Mais les rumeurs ont refait surface en 2011 lorsqu’il a été affirmé qu’ils avaient apprécié une série de rendez-vous torrides chez lui à Londres.

«Quand Cam était à Londres pour filmer Gambit, elle et Jude sont entrés en contact», a déclaré une source au magazine Star.

«Ils ont une excellente chimie, et comme ils sont tous les deux libres, ils ont commencé à se connecter. Il montre juste à Cam un bon moment!

Et en 2012, ils ont apparemment été vus en train de s’embrasser sur la terrasse du Château Marmont avant de s’enregistrer dans un bungalow de l’hôtel de Los Angeles.

Cameron a depuis épousé la star de Good Charlotte, Benji Madden, tandis que Jude s’est marié avec la psychologue Phillipa Cohen en avril 2018.